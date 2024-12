Devuelve un saco para sillas de bebés por una mancha y la dueña replica de manera sublime: la realidad es otra

Hace 10 meses abrió Bebé Outlet, una tienda de puericultura (la crianza y cuidado del niño durante los primeros años de la infancia), y las dueñas han publicado un vídeo en la red social de TikTok, (@bebeoutlet), contando lo que les ha pasado con una clienta.

"Llevamos 10 meses con la tienda abierta y nunca nos ha pasado esto", han advertido al principio del vídeo, que hasta el momento ha superado el millón de visualizaciones y casi 20.000 'me gusta'.

La clienta en cuestión les había devuelto un saco para carritos de bebés (que cuesta 39 euros) porque le "ha llegado manchado" y, ante la posibilidad de que realmente fuera así, le advirtieron de hacer el cambio. "Es raro, porque todo esto se manda en un plástico, es raro, pero todo es posible", han relatado.

Hablaron con la marca que fabricó y distribuyó el saco para comentarles lo que había pasado y abrir una incidencia, que respondió diciendo que le diesen otro nuevo a la cliente. "Va GLS (empresa de transporte) a su cada tres veces y las tres no está, no coge el teléfono, nosotras le mandamos WhatsApp, no contesta", han contado.

Al final lo dejaron en un punto de recogida y presuponen que lo ha ido a recoger. Poco después llegó el sucio y lo que vieron fue una auténtica vergüenza: "Para hacer el vídeo no me estoy tapando la nariz por respeto, pero el olor que desprende este saco es horrible".

Luego han enseñado todas las manchas que tenía el saco, incluyendo pelos pegados, y han reiterado en el mal olor que desprenden. Por tener, tenía un papel del mantel de un restaurante en el que comieron. El vídeo ha terminado cosechando más de 2.000 comentarios con afirmaciones de todo tipo: "Por culpa de clientes así, luego no confían en los honestos que nos quejamos por algo que verdaderamente está mal".