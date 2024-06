Dice que no, pero los 2.700 comentarios coinciden, y mucho, en el parecido que tiene con Irene Montero

La creadora de contenido en TikTok y profesora de castellano Isabel Rubio (@isaaarubio) ha publicado un vídeo diciendo basta. Eso sí, de forma irónica, porque en multitud de publicaciones ha habido cientos y cientos de comentarios que le han recordado lo mismo: su parecido físico con la eurodiputada Irene Montero.

"La gente que dice que me parezco a Irene Montero en todos los comentarios, por favor, que me digan en qué me parezco porque no me veo nada parecida a esta mujer", ha afirmado al principio del vídeo, que en apenas unos días han acumulado más de 219.000 visualizaciones y 5.000 'me gusta'.

"Es que no lo entiendo, no lo entiendo", ha rematado antes de soltar una gran carcajada porque, como ha reiterado, ha recibido muchos comentarios en varios vídeos en los que han insistido en su parecido. "No tengo nada en contra de esta mujer, pero es que no me parezco en nada", ha afirmado.

"Eres una mezcla de Irene Moreno con Gal Gadot", ha comentado el usuario @StevenSite, recibiendo más de 200 'me gusta'. Son, a día de hoy, más de 2.700 comentarios hablando acerca del parecido físico. Parece que hasta dentro de un tiempo se lo recordarán en cada publicación.