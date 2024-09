Dice esto sobre el carnet de conducir y le llueven los aplausos

Europa Press via Getty Images

La tuitera Tam (@TamRosfield) ha publicado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una opinión personal sobre el carnet de conducir que ha disparado los vítores y aplausos entre la comunidad tuitera.

"Sacarse el carnet es el mayor atraco que te pueden hacer, junto con pagar el título universitario. De ahí no me baja nadie", ha publicado la tuitera, consiguiendo con su reflexión un millón de visualizaciones y 34.000 me gustas en menos de 24 horas.

En concreto, el comentario de Tam era una cita a una publicación de la tuitera @staaarkidd en la que ésta adjuntaba dos fotografías, la primera un selfie de ella y la segunda una imagen de una placa con la "L" para su coche como conductora novel.

"Yo con 1444€ / Yo sin 1444€", ha comentado @staaarkidd en referencia a las dos fotografías, respectivamente, haciendo hincapié en el elevado precio que cuesta actualmente sacarse el carné.