Dice que es la primera vez que ve a alguien poniendo esto en un currículum: se las trae

Encontrar trabajo puede ser un suplicio, sobre todo cuando hay muchas personas interesadas en el mismo puesto. Por eso, muchos expertos aconsejan poner mimo a la hora de elaborar un currículum.

En X, anteriormente Twitter, un usuario ha compartido algo que ha visto en un currículum y que ha dejado sorprendido a las miles de personas en la red social de Elon Musk que han interactuado con la publicación.

"Es la primera vez que veo en un currículum que alguien menciona que acudió al parvulario", ha escrito, adjuntando una captura de pantalla del folio en el que viene la formación académica del demandante de empleo.

En los comentarios, muchos le han dicho que quizá lo haya hecho porque ha cursado sus estudios en una de las escuelas más exclusivas de Barcelona. "No tenía ni idea" y "no conozco estas cosas pijas" ha dicho la persona que ha puesto el tuit, que tiene en pocas horas más de 1.000 'me gusta' y un alcance de más de 220.000 personas.

"Era el amo del cotarro en el parvulario y lo pone para que sepas que sabe dirigir y tener responsabilidades", ha dicho otra persona en tono de humor en los comentarios.