'No se lo digas a nadie': el crimen que conmocionó a España y a Brasil llega en forma de docuserie

En agosto de 2016, un crimen en un pequeño pueblo de La Alcarría llamado Pioz, en Guadalajara, heló la sangre de millones de personas de España y de Brasil. En un coqueto chalet de una urbanización se produce un macabro hallazgo: la policía encuentra los cuerpos sin vida de toda una familia, Marcos Campos, Janaina Santos y sus hijos, Maria Carolina y David, de tres y un año.

Las pesquisas policiales llevan a Patrick, un joven de 19 años, sobrino y primo de las víctimas, que quería ser futbolista en España. Cuando la policía le pisa los talones, se enteran de que se ha fugado a Brasil y que no será fácil traerlo para que pague por sus crímenes.

Pero lo peor todavía no se ha descubierto. En plena investigación se descubre que Patrick le fue relatando a su mejor amigo Marvin, a 6.000 kilómetros de distancia, todo el crimen por WhatsApp. Además, el grupo de amigos accede a ese chat de WhatsApp y solo una joven da la voz de alarma.

En No se lo digas a nadie, Luz Aldama y Juan Carlos Arroyo reconstruyen con una precisión quirúrgica y con mucho trabajo de campo cómo fue este brutal asesinato. Además, esta serie contada al estilo true crime cuenta con los testimonios de la familia brasileña que vivió un doble calvario a miles de kilómetros de distancia: perder a cinco integrantes de la familia, cuatro asesinados y uno en prisión.

"Consideramos que es un crimen que encaja en el tiempo en el que vivimos: un crimen compartido por Whatsapp", dice Aldama en un breve encuentro con El HuffPost a través de Zoom.

Señala la creadora del documental que hace 10 años a un joven no se le habría ocurrido hacer algo así porque no existía esta plataforma: "Lo que nos llamó la atención es que podíamos contar un nuevo tipo de criminalidad donde aparecen nuevas figuras y no se sabe muy acerca de esa otra figura que recibe el mensaje ha cometido un delito o no es algo que se plantea dentro de la docuserie".

Apostilla Aldama que esta pieza audiovisual pone sobre la mesa dilemas y debates "propios del presente".

Los testimonios

Para Juan Carlos Arroyo la historia no se podría haber contado sin los testimonios de la familia en Brasil. "Cada personaje tenía un recelo diferente para sentarse delante de la cámara pero en eso consiste el trabajo, en conseguir tener una vista poliédrica del caso con una docuserie que es muy coral", explica.

"Sin ellas no hubiéramos podido hacerlo porque ellas son las que nos proporcionan el contexto para entender lo que sucedió", apostilla Aldama. La creadora explica que la familia quería contar cómo hubo un dolor multiplicado por cinco: el dolor de encontrar a los cuatro cadáveres y el dolor "de que se especulara sobre eso antes de saber quién había sido el asesino".

También se enfrentaron al hecho inexplicable de que un miembro de la propia familia decida matar a sus tíos y a sus primos pequeños: "Nos proporcionan una información que permite hacer un relato muy complejo en el que no entiendes, porque es difícil de entender, pero te explicas muchas cosas".

La serie se estructura en cinco episodios que contiene cinco historias que se entrelazan: el drama de las familias, el perfil del asesino —cómo un niño querido y sin carencias acaba cometiendo un crimen tan atroz—, el uso de WhatsApp para narrarle a su amigo lo que iba haciendo, guardar el secreto del asesinato con sus amigos en Brasil y la búsqueda de un móvil detrás de la tragedia.

"Lo que queríamos era mostrar más allá del drama familiar intentar responder a las preguntas que nos hacíamos", zanja Aldama.