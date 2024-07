El espontáneo comentario que suelta Pablo Carreño entrenando con Nadal y Alcaraz dice mucho de ellos dos

A pocas horas de que de inicio la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 2024 en París y nuestros representantes españoles en tenis, a pocos días de disputar su primer partido. Carlos Alcaraz se enfrentará en primera ronda a Hady Habib el próximo sábado 27 de julio, mientras que Nadal lo hará frente a Marton Fucsovics.

Si pasa a la segunda ronda, podría darse el partido del torneo contra Novak Djokovic. El primer partido de dobles junto a Rafael Nadal el mismo día por la tarde (19:00 horas). Harán frente a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni.

Pero antes del partido siempre toca el entrenamiento. El equipo de Eurosport ha pillado el comentario irónico de Pablo Carreño, que se encontraba entrenando en un partidillo contra Nadal y Alcaraz, que ha desatado las risas en redes y que dice mucho de la competitividad de ambos.

"Eso no vale tío, cuando se ponen así no vale", ha expresado Carreño tras un puntazo de Nadal, desatando las risas de los que estaban grabando. El vídeo, publicado por @Eurosport_ES en la red social X (o como todos le conocen, Twitter), va directo al camino de los miles de 'me gusta', que no dejan de subir.