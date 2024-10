Dos cómicos hacen este sketch crítico sobre el Bono Alquiler Joven y se llevan todos los aplausos

El dúo de humoristas Al Pil Pil, formado @lukitassss17 y @meleroso han publicado en su cuenta de la red social X (@alpilpiil) un sketch cómico como crítica al nuevo Bono Alquiler Joven anunciado por el Gobierno.

"La no regulación de los alquileres y el Bono Joven van a romper relaciones, no decimos más", han escrito como cabecera del vídeo, el cual ha alcanzado ya las 567.000 reproducciones y 11.000 me gustas.

En concreto, los cómicos cuentan en menos de un minuto de vídeo una divertida historia sobre un inquilino y un casero que se enamoran, pero cuya relación se acaba viendo truncada por la especulación y el anuncio de la nueva subvención.

En el vídeo, que simula ser el tráiler de una película, se pueden ir escuchando distintas frases irónicas contadas por una voz en off: "Prepárate este otoño para enamorarte de tu casero"; "Un amor fugaz destinado al fracaso".

Durante el sketch se van dando situaciones graciosas a la par que reivindicativas: "Pedro Sánchez va a destinar 200 millones para el Bono Alquiler Joven. ¿Cómo que me subes 300 euros el alquiler?".

Frases de los humoristas como "¿Sólo tienes ojos para AirBnb o qué?" o "Jaime Ruiz de Baranda y Saiz de Mateos no me dejes hablando solo" mientras fingen una relación de pareja son algunos de los momentos han conquistado a la comunidad tuitera.

Así, los usuarios no han podido aguantarse las risas con momentos como una supuesta situación sexual en la que el casero le pide al inquilino que le diga algo excitante, a lo que éste le responde: "El rentismo es un trabajo".

Para finalizar la escena, los cómicos han optado por una conclusión que deja su punto de vista muy claro: "Próximamente en los mejores cines: no queremos el Bono Joven, regulad los alquileres de una puta vez".