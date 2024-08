El aplaudido tuit de Hugo Silva tras todo lo ocurrido por el asesinato de Mateo

El actor Hugo Silva ha reaccionado a la difusión de bulos racistas y ataques al portavoz de la familia de Mateo, el niño de 11 años asesinado este pasado fin de semana en el pueblo toledano de Mocejón mientras jugaba al fútbol en un polideportivo.

En en un primer momento y sin ningún tipo de prueba, desde diferentes perfiles en redes sociales se trató de vincular este triste suceso con la presencia de inmigrantes en el municipio. Asell Sánchez, primo y portavoz de la familia, trató de pedir cautela, algo que le costó una avalancha de mensajes de odio en sus redes sociales.

De hecho, este lunes en la Cadena Cope, Sánchez se derrumbó durante una entrevista con Pilar Cisneros: "Está siendo horrible, Pilar. Lo estoy haciendo por el cariño a mi familia, estoy viviendo críticas en redes sociales. Me están atacando, marcando, investigando un pasado que no tengo, he trabajado en medios de comunicación y sacando cosas fuera de contexto".

"Están diciendo que tengo las manos manchadas por tener fotos en África, está siendo muy difícil el papel que me está tocando jugar por mi familia", dijo entre lágrimas el portavoz de la familia.

Silva ha querido reaccionar a todo lo que está ocurriendo tras el asesinato de Mateo con un mensaje en sus redes sociales que está siendo muy aplaudido: "Mi país es precioso. Está sembrado de gente buena y talentosa. Con una cultura rica y variada. Mi país es mucho mejor, mil veces mejor que el relato sin alma de millones de bots. No van a poder con la calle. Nunca podrán con este pueblo".

Este lunes la Guardia Civil detuvo en el propio municipio de Mocejón al autor del asesinato de Mateo, que ha confesado el crimen en su primera declaración prestada tras ser detenido. Se trata de un joven de 20 años que residía en Madrid con su madre, pero que habitualmente viajaba hasta este municipio porque su padre y su abuela tenían allí dos casas.