El comentario mil veces repetido sobre el aspecto de José Coronado al recoger el Goya 

El actor José Coronado ha provocado cientos y cientos de reacciones en las redes sociales al ganar el primer Goya de la noche, en concreto al mejor actor de reparto por su trabajo en Cerrar los ojos.

La imagen de Coronado junto a la estatuilla ha generado multitud de bromas porque son muchos los usuarios que han sacado un peculiar parecido razonable al actor.

Para muchos, Coronado tiene un aire más que evidente con el propio premio, que es el busto del pintor Francisco de Goya.

Estos son algunos de los comentarios que ha provocado ese detalle:

Coronado también ha dado que hablar al pronunciarse sobre la presencia de Vox en la gala: "A mí me da exactamente igual. Me parece muy bien. Creo que todo el mundo debe estar, los de Vox, del PP, los del PCE, los de todos lados".

"¿Va con retranca la pregunta o qué?", ha querido saber el actor. "Nada, era simplemente que qué opinabas", ha respondido la periodista. "¿De que esté Vox? ¿Por qué no va a estar?", ha dicho Coronado. "Porque no ha estado hasta ahora", ha vuelto a decir la periodista.

"No lo sé. Es que yo soy cómico. Yo de estas cosas no me entero. Veo telediarios y esas cosas pero ya los que vienen aquí o no... me da exactamente igual", ha zanjado el actor ante los medios.