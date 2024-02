Preguntan a José Coronado por la presencia de Vox en la gala de los Goya y esto es lo que tiene que decir

José Coronado es uno de los nombres propios de la noche de los premios Goya. El actor está nominado a mejor actor por Cerrar los ojos, de Víctor Erice, cinta que también opta a mejor película.

En la alfombra roja, los medios le han preguntado a Coronado por la presencia de Vox en la ceremonia, que este año se celebran en Valladolid. De hecho, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha dado que hablar al llamar "señoritos" a los actores en plenas protestas de los agricultores.

Sobre la presencia de Vox en la gala José Coronado ha respondido: "A mí me da exactamente igual. Me parece muy bien. Creo que todo el mundo debe estar, los de Vox, del PP, los del PCE, los de todos lados".

"¿Va con retranca la pregunta o qué?", ha querido saber el actor. "Nada, era simplemente que qué opinabas", ha respondido la periodista. "¿De que esté Vox? ¿Por qué no va a estar?", ha dicho Coronado. "Porque no ha estado hasta ahora", ha vuelto a decir la periodista.

"No lo sé. Es que yo soy cómico. Yo de estas cosas no me entero. Veo telediarios y esas cosas pero ya los que vienen aquí o no... me da exactamente igual", ha zanjado el actor ante los medios.