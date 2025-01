El curioso instrumento en la Filarmónica de Viena que ha generado un sinfín de comentarios

El tuitero @MusicoTroll, un chico músico de profesión que tiene una cuenta parodia en X, ha subido un fragmento del vídeo del concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena en la que se ve a uno de los artistas tocando un curioso instrumento.

En concreto, el músico tiene en las manos varios instrumentos conocidos como ocarinas o silbatos de agua -unos pequeños instrumentos de viento que imitan el piar de los pájaros- que va alternando durante la pieza.

El desconocimiento de la mayoría de los espectadores sobre estos inusuales artefactos, sumado a su sencilla apariencia, ha llevado al tuitero a hacer una divertida broma en la red social que ha hecho estallar las risas entre los usuarios.

"-He estudiado 14 años en el Conservatorio y toco en la Filarmónica de Viena. -Woo, ¿y qué tocas?", ha escrito el tuitero, ficcionando un diálogo, para acto seguido insertar el fragmento del vídeo del músico tocando las ocarinas.

Un chiste que ha conquistado a la comunidad tuitera, superando los 1,7 millones de visualizaciones y 27.000 retuits, y ha abierto la veda para que los inicien todo un hilo de ingeniosos chascarrillos.

"¿Cuál es el liberado sindical, el que toca los pájaros o el que toca el triángulo?"; "Imagina tener que cargar el instrumento para cada presentación... agotador"; "También en Viena hay mucho funcionario", han sido algunos de los comentarios en tono divertido.

"Esto jamás lo he compartido pero en tercerp de primaria mi profesora descubrió que tenía un talento nulo para la música y para un recital de flauta me puso a tocar el puto silbato pájaro para no dejarme fuera", ha relatado una usuaria.

Sin embargo, algunos tuiteros también han aprovechado la ocasión para dar unas cuantas lecciones de música y arrojar un poco de luz sobre la experiencia y formación necesaria para tocar este instrumento de manera profesional.

"Normalmente son percusionistas, que tocan multitud de instrumentos diferentes (sí, también el triángulo), aunque el que toca la ocarina (ese pajarito o silbato de agua) puede ser un músico de cualquier instrumento de viento", ha explicado un usuario.