El escritor Rafael Narbona compara así a Abascal con Nico Williams y Yamal: miles de compartidos

Un texto del escritor Rafael Narbona en el que compara al líder de Vox, Santiago Abascal, con Nico Williams y Lamine Yamal, jugadores de la selección española, se está compartiendo de forma masiva en las redes sociales.

El autor ha titulado su escrito de una forma bien rotunda: "Más Nico Williams y más Lamine Yamal, y menos Abascal".

"No me apasiona el fútbol, pero me regocija que Nico Williams, hijo de inmigrantes ghaneses y jugador del Bilbao, y Lamine Yamal, jugador del Barça, hijo de un marroquí y una ecuatoguineana, hayan desempeñado un papel esencial en el éxito de la Roja en la Eurocopa", empieza diciendo Narbona.

El escritor trae a colación a continuación unas palabras de Santiago Abascal en un mitin en Murcia: "Más muros y menos moros de esos que no respetan a las mujeres".

Narbona califica al líder de Vox como "un mediocre con alergia al trabajo" que "no ha aportado nada a España, salvo odio, mentiras y demagogia".

"Nico Williams y Lamine Yamal representan mucho mejor a nuestro país que él, con su retórica patriotera y su insufrible racismo. Más Nico Williams y más Lamine Yamal, y menos Abascal, que no respeta los derechos humanos de los colectivos más vulnerables y envenena la convivencia con sus bulos e indignidades", zanja.