El japonés con la camiseta de M. Rajoy compara la paella japonesa con la española: lo tiene claro

El creador de contenido japonés @muypocojapones, conocido por la divertida camiseta del expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, que lleva puesta en muchos de sus vídeos, ha subido una publicación a TikTok comparando una paella tradicional española con una paella japonesa.

En concreto, el tiktoker lleva puesta una camiseta blanca con la cara del expresidente del Partido Popular plasmada en color azul junto al nombre "M. Rajoy" y una de sus frases más célebres: "Cuanto peor, mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político".

En este vídeo, el influencer ha comprado dos paellas, una hecha por españoles y otra hecha por japoneses, y ha dado su veredicto. "Vale, primero la paella española: pues paella normal", ha comentado tras probar en primer lugar la tradicional.

"A ver qué tal esta. Me da un poco de miedo, eh", ha continuado, antes de probar la japonesa. "A ver, el arroz no tiene tanto sabor. Y claro, todo esto lo echan a su manera, en plan adaptado", ha relatado, haciendo referencia a los ingredientes de la adaptación nipona.

Por último, una conclusión: "El color de la española es de caldo y el de la japonesa es como curry, parece como artificial. O sea, no sabe a paella pero está buena. Aunque si queréis probar la paella buena mejor ir a otro sitio".

"Al principio pensaba que era otro plato distinto que se llamaba paella también porque no veía el arroz"; "Bueno, supongo que luego vosotros flipáis con el sushi o el ramen que se ofrece en España. Desde que volví de Japón, no los he querido volver a probar aquí", han comentado algunos usuarios.