El mensaje de Rufián tras ver lo que le está pasando al rey no tiene desperdicio 

Gabriel Rufián, diputado de ERC, ha expresado muy a su estilo su sorpresa por las voces, ligadas a la derecha y a la ultraderecha, que están cargando muy duramente contra Felipe VI por proponer a Pedro Sánchez como candidato a la investidura.

"Lo de que despenalizar las ofensas a la corona iba a beneficiar a tanto fascista no lo vi venir", ha escrito Rufián en un mensaje que en poco más de 12 horas superaba ya los 6.000 'me gusta'.

"Tenías una misión y fallaste... España se va a la mierda", "Borbones traidores, desde hoy no me representáis", "Cuando quieran abolir la monarquía no pidas ayuda, vendidos" o "Nos habéis dado la espalda a todos los españoles, y haremos lo mismo cuando hagan un referéndum sobre monarquía o república votando lo segundo", son algunos de los mensajes que se pueden leer como respuesta al tuit de Casa Real informando de la decisión del rey.

Mientras, y según señala Efe, Sánchez se reúne con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, con la intención de fijar las bases para reeditar un gobierno de coalición.

El secretario general del PSOE indicó tras ser designado por el rey este martes como candidato que iniciaría los contactos con otras formaciones "sin tiempo que perder" para intentar lograr el apoyo de la mayoría parlamentaria.

Unas negociaciones que comenzaba por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, según señaló, porque un gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar tenía que ser la base para un acuerdo parlamentario de investidura.

Sánchez explicó que los encuentros con otros líderes parlamentarios los retomará la próxima semana, una vez que concluyan las dos cumbres que reunirán en Granada a 51 jefes de Estado y de Gobierno europeos, la de la Conferencia Política Europea y la del Consejo Europeo.