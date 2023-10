Ojo a las respuestas que recibe el rey en redes sociales tras designar a Sánchez para la investidura

Ahora es el turno de Pedro Sánchez. La Casa del Rey ha emitido este martes un comunicado para explicar la decisión de Felipe VI de designar al líder socialista como candidato para la investidura.

Según la nota, difundida también a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el monarca ha optado por Sánchez por su “disposición” a intentar formar gobierno y tras no prosperar el intento previo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La elección del todavía presidente del gobierno en funciones era la esperada, y así la ha comunicado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, una vez ha concluido la ronda de consultas que el rey ha mantenido durante el lunes y el martes con todos los partidos con representación en el Congreso a excepción de ERC, Junts y Bildu.

La decisión del monarca, sin embargo, no ha gustado a todos. Algunos usuarios en redes sociales han mostrado su rechazo a esta designación y hubieran preferido que el rey se decantara por no proponer candidato ante la posible amnistía que Sánchez estaría negociando con las fuerzas independentistas a cambio de sus votos.

"Tenías una misión y fallaste... España se va a la mierda", "Borbones traidores, desde hoy no me representáis", "Cuando quieran abolir la monarquía no pidas ayuda, vendidos" o "Nos habéis dado la espalda a todos los españoles, y haremos lo mismo cuando hagan un referéndum sobre monarquía o república votando lo segundo", son algunos de los comentarios que se pueden leer a modo de respuesta en la publicación de la carta. Muchos de los usuarios que escriben estos tuits tienen banderas de España en sus biografías y corazones verdes a modo de señal de apoyo a Vox.

Otros usuarios, más conformes con la decisión del rey, se muestran encantados con estas "lágrimas de facha". "Disfrutando de los comentarios con un café", "qué gusto" o "fachas ejerciendo de republicanos... ¡glorioso!", son algunos de los tuits que pueden leerse en el mismo hilo.

Alán Barroso, colaborador de El HuffPost, también ha dado su opinión al respecto. "Maravillado con el facherío patrio volviéndose republicano al ver como el rey cumple con la Constitución y propone un candidato a presidente. Son monísimos jajajaja", ha escrito en la misma red social.