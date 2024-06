El popular camionero Basilio Aragón arrasa al señalar por qué cree que Alvise ha logrado ese éxito

El camionero Basilio Aragón, muy popular en las redes sociales como @bulldog_punk, está teniendo gran repercusión gracias al análisis que ha hecho de los motivos por los que Se acabó la fiesta, la formación de Alvise Pérez, ha logrado tres eurodiputados en las elecciones Europeas.

"Estoy alucinando con los análisis que está haciendo determinada gente sobre los votos a candidaturas como la de Alvise o sobre la cantidad de abstencionistas que hubo en estas elecciones", empieza diciendo Aragón.

"La gente que vota a Alvise, la gente que vota a Vox, la gente que se abstiene, es gente como tú, como yo y como cualquiera. Es gente que, simplemente, está hasta los huevos de que no se le den soluciones a sus problemas", razona.

Aragón subraya que, obviamente, "Alvise no es la solución a sus problemas, ni Vox" y avisa de que "se los van a agravar".

"Pero tanto Vox como Alvise saben muy bien dar el discurso y decir lo que la gente quiere oír. Y tú no tienes trabajo y no puedes pagarte una casa no por los fondos buitre no, no, por el inmigrante. Y ese es un discurso que cala en la gente, igual que cala en muchos tíos eso de que con las mujeres con tantos derechos nos están comiendo", explica.

"Y esa es la puta realidad de este país. Que ese tipo de discursos calan en la gente, pero ni son subnormales, ni son idiotas, son gente que está hasta los cojones de trabajar 12, 13 horas y tener que compartir una habitación, no poder formar una familia, no poder tener un duro ahorrado", insiste.

Y luego viene su lamento: "Y la izquierda, en vez de estar dándoles soluciones, están celebrando la dimisión de Yolanda, o celebrando que sacaron un escaño más que el otro".

"Cuando la izquierda haga políticas de izquierdas y a le gente le de techo, una educación, un trabajo seguro, una sanidad segura, entonces sí podéis venir con el cuento de que la extrema derecha los convence y tal. Pero mientras es que la izquierda no les está dando soluciones. Y es así de triste y la puta realidad", se lamenta.