El sistema de estos váteres en Alemania arrasa y piden incorporarlo en España: los comentarios, lo mejor  

El usuario de TikTok @Gabxz_bike viaja por el mundo descubriendo nuevos países y culturas. Una de sus paradas ha sido Alemania y, concretamente en Leipzig, al entrar a un baño público se ha quedado gratamente sorprendido al ver lo que tenían los váteres.

El inodoro cuenta con dos botones, el que acciona la cadena y el que activa un mecanismo que desinfecta inmediatamente la tapa del váter, evitando infecciones u otras enfermedades, pues son los baños públicos un recogedor de géneros enormes.

El vídeo ha generado más de 200.000 visualizaciones y casi 1.000 'me gusta', pero sobre todo han destacado los comentarios de los usuarios, que no han dudado ni un segundo en usar la ironía. "En lo que termina me he cagado encima", ha respondido sarcástica el usuario @lm5408.

Muchos usuarios han confirmado que en otras partes de Berlín no lo han visto y otros que sí, así que hasta el momento el caso sucede en los baños públicos de Leipzig y otras zonas alemanas. "Es práctico, cada vez que lo usas está desinfectado y limpio y no hay problema de infecciones y lo haces a gusto", ha opinado María Teresa Ochoa.

También han deseado que se incorporen con mayor frecuenta en España, tanto en el ámbito privado como público. El usuario Iván Galván ha contado que tanto en Bulgaria como Rumanía usan plástico: "Está enrollado, lo desdoblas y lo pones, supongo que durante el día quitarán los que hay".