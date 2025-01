El vídeo de un británico explicando lo que significa "visitar al señor Roca" es una maravilla

El profesor de español y creador de contenido @SpanishwithJames, que cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales, ha hablado acerca de una de las tantas expresiones típicas de España que se utilizan para indicar que vas a ir al baño.

No se trata de "voy a plantar un pino", "voy al trono" o "voy a hacer algo que no puedes hacer por mí", sino que se trata de la famosa expresión "voy a visitar al señor Roca", cuyo significado no es el que muchos esperaban, pues muchos han pensado que hacía referencia al excremento.

"En España, en lugar de decir que vas al baño, puedes decir 'voy a visitar al señor Roca' y la razón es porque la mayoría de los inodoros en España están hechos por esta empresa: Roca", ha explicado en el vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visualizaciones.

Lo ha querido traducir al inglés para sus paisanos: "En inglés sería algo como 'to visit Mr. Roca'". "Esta es la razón 21 por la que amo el español", ha rematado el profesor. Comentarios ha habido decenas y el que se ha llevado más 'me gusta' es el de @paddy.garcía: "Supongo que el equivalente en Reino Unido sería 'voy a visitar al señor Armitage Shanks".