Elena Rivera desvela cómo ha vivido su último día de rodaje en 'Cuéntame': "Buff, ha sido brutal"

Elena Rivera ha cerrado un círculo. La actriz, que interpreta a Paloma San Basilio en la serie Camilo Superstar, la serie de Atresplayer sobre cómo Camilo Sesto trajo a España el musical Jesucristo Superstar al poco de morir Franco, que se estrenará el la plataforma de Atresmedia el próximo 19 de noviembre.

En una rueda de prensa ante los medios en el Festival de San Sebastián ha contado que tuvo un feeling especial con esta propuesta porque ella ya hizo de Paloma San Basilio en Menudas Estrellas.

Después de la presentación, Rivera atiende a los medios en un pequeño corrillo que se forma juntando unas sillas en una de las salas del Kursaal. Además de hablar de su papel en la serie, la actriz desvela cómo ha sido volver a Cuéntame para rodar una escena final con Ricardo Gómez.

"Cuando me surgió la oportunidad insistían mucho en que era algo pequeñito, es una colaboración pequeña, muy especial pero pequeñita. Era algo que salió de decir esto es una señal de la vida y lo tengo que hacer sólo por darme yo esa cosa de recrearme en hace 20 años, cuando era pequeñita empecé yo haciendo de Paloma", dice la actriz en un corrillo con periodistas poco después.

Rivera explica que ella no conocía antes la relación laboral que hubo entre Camilo Sesto y Paloma San Basilio: "No conocía nada y cuando lo conocí me impactó mucho porque realmente, la relación con Camilo y el musical es efímera pero sí es intensa porque es casi el punto de inflexión para que luego vaya por otro lado el musical".

Sobre si ha podido hablar con Paloma San Basilio para preparar el papel comenta que no porque la artista estaba fuera de España: "Sé que ahora sí está por aquí entonces mira, ojalá, si en algún momento surge para mí sería una maravilla".

​El fin de Cuéntame

Era imposible tener delante a Elena Rivera y que no saliese el tema Cuéntame. La mítica serie de TVE llega este año a su fin y tanto la actriz, que interpretó a Karina de 2005 hasta 2018, como Ricardo Gómez, el hijo pequeño de los Alcántara, han regresado para salir en pantalla una última vez y despedirse para siempre de la ficción que ya es historia de España.

Elena Rivera comenta entre risas que "buff, ha sido brutal" cuando sale a colación cómo ha sido rodar esa segunda despedida de la serie. "Brutal pero además fíjate, para mí y creo que para Ricardo también, nuestro final y nuestra despedida fue en 2018, hace ya cinco años, pero esto lo encarábamos desde llegar allí, que era un regalo, disfrutarlo mucho pero ya era algo como más... no desde la distancia, para nada, pero el dolor y el peso ese que hubo en 2018 parece que teníamos la herida más cerrada", explica emocionada.

Pero los adjetivos no cesan: "Maravilloso. Ha sido increíble. Pensamos que iba a ser más disfrutarlo pero último día floreció todo y eso fue, nos dijeron palabras preciosas, todo el equipo se ha portado impresionante, el equipo técnico nos trajeron unos ramos. Fue maravilloso la verdad, los dos ahí mano a mano".

"Lo más bonito ha sido mantener esa complicidad que hemos tenido Ricardo y yo desde siempre porque nos fuimos igual de la mano y hemos vuelto igual, muy de la mano, hablando mucho, para que todo tuviera su sentido al volver, para el final y que no fuera una decepción", prosigue.

Por último señala que sí se ha llevado algo de plató como recuerdo: el vestido final que lleva Karina en la última secuencia y la alianza de matrimonio. "Cosas que tampoco tal pero ya sólo con tenerlo ahí y saber que fue del último día, del último rodaje, última escena, lo último que se va a ver, me lo he llevado", sentencia.