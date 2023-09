Paco Cabezas: "Mi mujer siempre me dice '¿por qué no haces algo que pueda ver tu hija?'"

La ciudad de San Sebastián acoge esta semana su edición número 71 de su Festival Internacional donde se presentan películas, documentales y series que van a marcar el paso de la ficción en los próximos meses.

Atresplayer presenta La red púrpura, la segunda temporada de la saga de La novia gitana, basada en las novelas famosas novelas de Carmen Mola. La primera entrega de la serie fue todo un éxito en la plataforma y con esta segunda entrega el director, Paco Cabezas, quiere no sólo mantener el nivel si no aumentarlo.

Horas antes de su estreno en el Kursaal, Paco Cabezas y Nerea Barros charlan con la prensa en una de las salas del hotel Zenit de San Sebastián. Están más tranquilos y relajados que el año pasado porque ya son conscientes de la buena acogida que tuvo la primera temporada de la serie.

Pero, ¿cómo es la sensación para un artista de mostrar al público su obra? ¿cómo son esas horas previas a entregar a tu criatura a personas que no sienten el mismo apego por el producto que los creadores?

Escena de 'La red púrpura'. ATRESPLAYER

"Estamos muy contentos y muy orgullosos. En cine lo suelo pasar peor pero aquí, La Novia Gitana ya existe y estoy tan orgulloso de la recepción que ha tenido y sé que la gente que la ha visto y la gente de la televisión que la ha visto me ha dicho 'hostias, está mejor que la primera, cómo puede ser'", dice un entusiasmado Paco Cabezas en un corrillo con periodistas a una pregunta de El HuffPost.

Sostiene el director de películas como Adiós que viene "tranquilo" porque la gente ya se ha enganchado a la primera temporada y no tiene esa presión por agradar. Sí que tiene la sensación de que al enseñar al público la nueva temporada —se preestrena este martes a las 19:00 en el Kursaal— "de que estás dejando un bebé en la puerta de una casa y dices a ver si lo cuidan bien y no le dan una paliza, pero esta vez el bebé es como Chucky, viene con un cuchillo. Es un bebé que sabe defenderse".

"Qué pasada eso, eh", interviene Nerea Barros desde la silla de al lado. "Estamos mucho más relajados, el año pasado estaba mucho más nerviosa porque no sabes qué va a pasar", asegura antes de decir que se ha dejado el corazón y el alma en la serie.

Para Barros, lo bueno que tiene esta nueva entrega de la saga es que ya no hay que presentar personajes y se puede entrar a saco con la trama: "Del uno al ocho dices 'no vas a entrar ahí' y el siguiente es peor. Es como un in crescendo todo el rato. Es muy potente. Tengo ganas de ver el feedback pero sobre todo de ver qué ve cada uno y qué siente cada uno cuando la está viendo".

Paco Cabezas añade a las palabras de Nerea Barros que la serie "va a saco" por el mismo motivo, porque ya no hay que presentar personajes: "Los primero tres minutos del capítulo empiezan ¡hostia! y creo que nunca he rodado unos 20 minutos tan intensos como los del piloto de la segunda temporada".

Reconoce que lloró "como una magdalena" cuando vio el último episodio junto a la premiada compositora Celtia Montes. Ahí sí tuvo esa sensación de parto, esa sensación de "ya está, lo terminamos".

"Se cierra de manera tan brutal y tan bestial, que luego hay pequeño enganche para una posible tercera temporada. Fue muy bonito ver cómo las dos temporadas tienen tanta fuerza juntas. Tengo la sensación de haber hecho ocho películas, 16 películas, pero es una sensación muy bonita de decir 'ahí está'", apostilla.

Esta saga bebe de lo que muchos llaman el Mundo Paco Cabezas, que alcanza su cénit en la película Adiós. Reconoce el autor que, como en Adiós y en La novia gitana, la música flamenca vuelve a tener un peso importante en la temporada y ha llegado a meter un "elemento gitano" que no estaba en el libro.

Afirma que La red púrpura tiene "un elemento tecnológico" que le ha servido para meter música de El Niño de Elche y de Rosalía. "Es mi mundo y en Adiós ya estaba. Hay la pérdida de un hijo, una tragedia. Siempre hay una cosa muy shakespiriana que me mueve mucho y que me obsesiona. Mi mujer siempre me lo dice 'por qué no haces algo más luminoso, haz algo que pueda ver tu hija'".

Elenco de 'La red púrpura' Jerónimo Álvarez

Hace unos meses, unos días antes de los premios Goya, Paco Cabezas encendió la polémica en Twitter al decir que creía que las series también deberían estar incluidas en la ceremonia, algo que provocó un intenso debate.

En la rueda de prensa de presentación de La red púrpura ante los medios en el Kursaal, Cabezas recuerda ese episodio a instancias de El Huffpost. Sobre si fue "un calentón", el director dice que él escribió el guión de la primera ceremonia de los Premios Feroz y Spanish Movie y que siempre que ve un charco se mete.

"Considero que el cine y las series son equiparables y que hay muchos festivales que los están equiparando y sí, en mi opinión personal creo que hay una fuente creativa brutal, una libertad que se nos está dando a los creadores ahora mismo en las series para contar lo que queremos contar con muchísima libertad y que los Goya podrían compartir eso y no dar solamente premios de cine, pero bueno, eso ya lo dejo ahí y me vuelvo a meter en el charco", señala.

Y añade: "Me parece que por qué no y que la ceremonia dure siete horas".

Huelga en Hollywood

Habla Paco Cabezas, director de series como The Umbrella Academy y Penny Dreadful, de la huelga de guionistas y actores de Estados Unidos que está a punto de acabar tras más de cinco meses de parón y de protestas después del acuerdo entre los estudios y el sindicato de guionistas.

"Tiene que salir lo que se ha negociado con la Writers Guild of America (WGA) pero me parece que hay que aplaudir a los guionistas y a los actores. Los directores somos una panda de pusilánimes que al final dijimos sí en seguida a lo que nos ofrecieron", comenta.

Comenta que él votó en contra "pero al final salió a favor de decir que sí a todo": "Han tenido mucha valentía de aguantar. Tengo compañeros guionistas de Hollywood que lo están pasando mal, que están perdiendo sus casas".

Tiene la esperanza de que ahora Netflix y las plataformas compartan sus datos y si una serie se ve mucho que repercuta en que los creadores tengan beneficios: "A ver si se soluciona ya del todo. Tiene buena pinta y ahora estoy deseando hacer un próximo proyecto con Nerea aquí en España y a la vez mi manager está 'ya se ha acabado la huelga, venga, vamos'".

Interrumpe Nerea Barros entre risas para decir que ella habla inglés "súper bien" y que tiene una llamada pendiente con el manager de Paco Cabezas.