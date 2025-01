Encuentra "la mejor colonia de Mercadona": dice que es igual que una que es muy cara

La usuaria @vmayjane ha contado en TikTok que ha encontrado "la mejor colonia de Mercadona" y lo ha hecho en la sección masculina del gigante valenciano.

Ha explicado que fue al supermercado a por una colonia y que estaba harta de los olores de siempre por lo que se puso a buscar en la sección de hombres.

Allí encontró una que le encantó: "El momento en el que cogí el tester y me lo eché dije ya está, es esta. No me lo tuve que pensar". Se puso a buscar por internet y descubrió que es parecida a una de la marca erba pura que es bastante cara.

Sobre la colonia de Mercadona ha afirmado que aunque ponga que es para hombre es unisex: "No he podido parar de echármela desde que me la he comprado". Además, toda su familia le dijo que olía genial: "La única pega es que no dura tanto".

El precio en Mercadona del producto es de 11 euros y el nombre oficial es Eau de parfum hombre Borealia Shine.