Encuentra las llaves de una moto y la nota que le deja en el asiento es para ponerse de pie y aplaudir

El detalle que ha tenido con un médico un compañero suyo está conquistando a todo el mundo. Ha sido el tuitero conocido en la red como @MirMierda el que ha compartido este bonito gesto.

Tal y como ha contado, él había acabado de una guardia de UCI neonatal, que ha definido como "horrorosa", cuando se ha dado cuenta que había perdido las llaves de la moto para volver a casa.

"Salgo de una guardia de UCI neonatal horrorosa sin haber descansado apenas nada y cuando me estoy cambiando para irme a casa a dormir por fin, me doy cuenta que he perdido las llaves de la moto. Lo que me faltaba", se ha resignado.

Entonces es cuando a ver si estaba la moto o si se la había robado cuando se ha encontrado la mayor de las sorpresas: Sergio,un compañero suyo, las había encontrado y para localizarlo y devolvérselas le había dejado una nota sobre el asiento de la moto con el siguiente mensaje.

"Hola compi motero, he encontrado tus llaves tiradas en la carretera. Las tengo yo, estoy en maternidad. Te dejo mi teléfono, llámame y te las doy. Soy Sergio", le había escrito su salvador.

El sanitario ha contado que Sergio, "además de ser buenísima persona, porque podría simplemente haber pasado del tema, acaba de ser padre", así que él como pediatra ya le ha dicho que está para lo que necesite. "Aún queda gente buena por ahí ❤️❤️", ha concluido, añadiendo que se ha tenido que volver a casa en moto bajo la lluvia.