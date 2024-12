Encuentra este producto en la sección de caza del Decathlon y se desata la euforia por él

Un producto que la cadena de tiendas de equipamiento deportivo Decathlon vende en su sección de caza está causando furor después de la recomendación de un usuario.

Ha sido @stockstomatoes quien ha grabado sus propias botas de montaña para señalar tanto en TikTok como en X: "Una recomendación. Son botas del Decathlon, pero de la sección de caza. No hace falta que seáis cazadores para visitar esta sección".

"Os la recomiendo encarecidamente porque las botas objetivamente son bastante más feas que las botas por ejemplo de senderismo, pero nada que ver la resistencia que tienen", asegura.

"Aquí normalmente las botas, además da igual de la marca que sean, te suelen durar un año y ya se empiezan sobre todo a agrietar la suela. Estas del Decathlon yo no sé si me costaron 40 o 50 euros y me están resistiendo una barbaridad", celebra.

En esa sección de caza de Decathlon se pueden ver unas botas por 49,99 euros que describen así: "Botas impermeables para todas las modalidades de caza mayor y menor, observacion de la naturaleza y bshcraft. Impermeables, polivalentes, para terrenos fáciles, resistentes con su parapiedras y el cuero, flexibles, plantilla de 4 mm, tacos grandes en la suela para un buen agarre".

En las reacciones, un usuario ha señalado: "Cállate y no lo descubras, que luego suben los precios, es que por unos putos likes jodéis lo mejor de la tienda". Y el propio autor del vídeo ha respondido: "Lo siento, no había tenido en cuenta que una pequeña empresa como Decathlon no tendrá capacidad de producción para fabricar más botas".