Enric Juliana publica la reacción más sonada a lo que ocurrió en 'El Hormiguero'

El periodista Enric Juliana ha publicado una de las reacciones que más se están compartiendo tras lo sucedido en El Hormiguero durante la visita del expresidente del Gobierno Felipe González al programa.

"Me da la impresión de que Felipe González no se esperaba el resultado de las elecciones en Cataluña, es decir no esperaba que el independentismo perdiese la mayoría absoluta, y ahora está enfadado…", ha escrito Juliana en un mensaje que ha superado rápidamente los 2.000 'me gusta'.

En otro mensaje, el periodista ha señalado que "es verdad, como dice Felipe González, que Cataluña votó mucho a favor de la Constitución": "Se había reconocido a la Generalitat antes del 1978 y había regresado Tarradellas como presidente. Hoy, Suárez sería linchado (lo fue) y a Tarradellas algún juzgado le abriría causa…".

González se presentó en el plató de El Hormiguero con un ejemplar de la Constitución. "Traigo la Constitución y le digo a la gente joven que donde más se votó fue en Cataluña. Después de que llegara el verdadero exiliado, Josep Tarradellas", explicó.

"A lo mejor se enteran esta noche Puigdemont y Aragonès. En Cataluña votaron esta y no las tonterías que se inventan ellos", prosiguió González, que se declaró "contento" por la victoria de Salvador Illa en las recientes elecciones catalanas del 12-M.

En referencia a Puigdemont, el expresidente del Ejecutivo ha dejado otro 'recado': "El que dicen Gobierno de coalición progresista, pero yo cuando conocí a Puigdemont le vi de derechas, separador. No sé dónde está el progresismo ahí".