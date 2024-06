Una hostelera explica el 'simpa' que le hicieron unos clientes: de película

La creadora de contenido y hostelera @rous.zita ha contado la historia de cómo le hicieron un 'simpa' en su restaurante, ubicado en plena playa, dado los múltiples comentarios que defendían a los que se habían ido sin pagar en un vídeo anterior: "A saber cuánto tardaron en ir a cobrar, hay que escuchar a la otra parte".

"Mi restaurante cierra la cocina a las cinco de la tarde, esta pareja llegó a las cuatro y cuarto, se les atendió y llegada las cinco se les preguntó si querían tomar algo más. Ante la negativa, dijeron que ya pedirían un postre y terminaron pidiendo copas", ha empezado a explicar en el vídeo, que ya ha acumulado más de 12.000 visualizaciones.

La chica de la pareja se fue al baño, uno que, por obligación, tiene abierto a todo el público, según ha informado, por lo que tienen una puerta "para evitar que los usuarios de la playa crucen por medio del salón, pudiendo molestar a los clientes". Más tarde se levantó el chico, pidió otra copa y la cuenta, y en el proceso fue al baño.

"El camarero no se va a poner detrás de la puerta a esperar con la copa y la cuenta, pero pasado un rato, vemos que la copa seguía en la mesa y que los clientes no habían salido del baño", ha afirmado. Ha querido recalcar que pudieron haber pensado muchas cosas y que lo primero que se les pasó por la cabeza fue que les podría haber pasado alguien. "Llamamos a la puerta y se habían ido, el camarero corrió para ver si les veía, pero no estaban".

Actualmente, siguen teniendo la cuenta guardada, pues pensaban que volverían y pedirían perdón. "Queráis buscarle la justificación que queráis al 'simpa', no ha sido otra cosa que un robo y la cantidad es lo de menos", ha rematado.