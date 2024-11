Enseña el bocadillo que se está haciendo su novio y en España choca: "No se puede ser tan guiri"

Mabel y Corito son "tu pareja favorita de TikTok" y suelen compartir contenido basado en sus vivencias diarias ante una comunidad de más de 300.000 personas. Ahora, ella ha enseñado lo que estaba comiendo su novio y ha generado mucho cachondeo.

"Llevo cinco años de mi vida domándote y domesticándote para que tú ahora te hagas un bocadillo de patatas fritas. Es que no puedo. No se puede ser tan guiri. Eso es una guarrería", le dice ante la estupefacción de él, que parece más bien feliz.

"Me estás insultando y nunca lo has probado en tu vida", replica de nuevo con el pan el mano. Ella apostilla que las patatas son de cebolla y no le gustan, por eso, además, no lo quiere comer.

"Déjame en paz, yo siempre como eso cuando estoy joven", añade él, que le dice que seguro que nunca se va a aburrir. Por último ella le comenta que si quiere comerse un bocadillo usaría jamón o algún embutido.