Enseña cómo es la semana española de Lidl en Florencia y hay un producto que la deja loca

La joven usuaria de TikTok @almujuur ha contado en su perfil de esta red social cómo es la semana española del Lidl en Florencia, donde reside ella, y ha enseñado los productos que se venden durante estos días.

Tal y como muestra hay palomitas, chorizo español, empanada de atún, crema catalana, magdalenas, tortilla de patatas de diferente sabores como bacon o chorizo, sobres de jamón serrano o hasta un paquete de gambas al ajillo.

"Cosas españolas me voy a llevar todos. Aquí la bandera de España no la ponen", asegura la joven, mientras muestra más producto como un surtido de embutido, varias salsas, gazpacho un mix de varios productos para echar un vermú. "El español se lo están inventado", afirma.

"Un zumo de frutos rojos con higo, no he comido esto en mi vida", señala, mientras muestra un paquete de palmeritas, el hueco de pastal de nata que no queda, más jamón serrano o algunos productos congelados como patatas bravas, croquetas de jamón serrano y queso manchego o boquerones.

Finalmente y tras repetir que aquí lo que es "producto español se lo inventan", remata enseñando mini churros congelados o helado de turrón.