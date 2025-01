Entra a un supermercado del Reino Unido y es incapaz de asimilar lo que encuentra en el pasillo de la comida española

Anna, que se describe en redes sociales como creadora de comunidades y amante de los idiomas adicta a Barcelona que, además, en uno de los últimos vídeos publicados en su cuenta de TikTok (en la que publica como @annainbarcelona) se define como "inglesa que vive en España”, decidió enfrascarse en una aventura gastronómica: ir a un súper en Reino Unido para comprobar qué tipo de productos se venden como "comida española”.

Lo que se ha encontrado en su paseo por la sección dedicada a la gastronomía española en un supermercado de la cadena Sainsbury’s, ha sido difícil de asimilar hasta para esta ciudadana británica que vive en España. Se nota porque en su vídeo, narrado con ironía y mucha sarcasmo, Anna va desgranando la muestra de peculiaridades gastronómicas (por no decir atrocidades) que se ha encontrado a la venta como productos típicos de España.

Su primera víctima fue una paella de pollo y langostinos. "Hoy vine a espiar, ¿vale? Como una inglesa viviendo en España, he visto unas cosas asquerosas de comida española en los supermercados. Para empezar, esto, ¿vale?", comenta mientras enseña a cámara el paquete del producto. No es difícil imaginar a los valencianos viendo este vídeo de Anna con una mezcla de horror y ganas de lanzar una lección urgente sobre cómo se respeta el plato más representativo de su tierra.

Después del arroz con cosas precocinado, Anna hace una parada en la zona de productos de nevera para descubrir un producto singular: las 'Chicktatas bravas', un intento fallido de reinterpretar las populares patatas bravas, cambiando el tubérculo que le da nombre al plato por carne de pollo. "¿Qué coño es eso? Lo han asesinado", exclama con un tono de absoluto desconcierto y desagrado, asombrada por lo que cuesta la friolera de 5,25 libras, lo que en euros equivaldría a algo más de 6 euros.

Sin embargo, pese al susto inicial, entre el desfile de reinterpretaciones fallidas de platos típicos españoles que se encuentra en el Sainbury's, Anna le concede el indulto a dos de los productos que ha descubierto. Concretamente, lo dice de unos rollitos de chorizo y queso gouda, que califica como "con buena pinta" aunque con un tono que sugiere más dudas que entusiasmo. También pasan el examen unas aceitunas con queso manchego.

Después del embutido y los encurtidos, llega el turno para la sección de tortilla española, en la que las opciones tradicionales conviven con propuestas más arriesgadas como son la tortilla de chorizo, la de pimiento rojo o también la de espinacas. "No la he probado, la verdad, pero tienen bastantes sabores, eso sí”, comenta sin mucho entusiasmo. La ironía vuelve a escena cuando se topa con una Tapas Selection de jamón serrano y dos tipos de chorizo, el clásico y el de Pamplona: "No sé si eso se llama tapas", señala con sarcasmo.

Pero el punto álgido del vídeo de Anne llega casi al final del mismo, cuando muestra el sobre de un preparado de especias para paella: "Mira los ingredientes que dicen que deberías poner: ¿guisantes y perejil? Y ni llevaba azafrán”, comenta con incredulidad. Y para rematar, la sangría. “¿Alguien me puede decir por qué viene de Alemania la sangría? Sospechoso”, se pregunta mientras graba la etiqueta de la botella de la bebida.