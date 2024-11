Es simple y breve, pero Dani Rovira lleva 16.000 'me gusta' con su reacción a lo ocurrido en La Revuelta

Siguen las reacciones al escándalo televisivo que se vivió este jueves en el prime time. El presentador de La Revuelta, David Broncano, informó que desde El Hormiguero habían amenazado al piloto de Moto GP Jorge Martín de que no podía ir a TVE antes de visitar el espacio de Antena 3, al que irá la semana que viene.

"Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado de que venía hoy aquí y, como en teoría la semana que viene iba a ir allí con ellos y no quieren que venga nadie aquí antes que allí, han movidos sus hilos", aseguró Brocano.

El propio presentador añadió lo siguiente: "No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas, y entonces Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí porque… no voy a entrar en detalles".

"Esto es una cosa que no es la primera vez que pasa, entonces por eso hemos decidido hablar del tema", sentenció.

Al final y para completar la parte final del programa, La Revuelta decidió emitir imágenes de la berrea de los ciervos y momentos de varios animales.

Las reacciones no tardaron en llegar. Las críticas a El Hormiguero convirtieron al espacio de Pablo Motos en trending topic y está siendo, sin duda, el tema más comentado de las últimas horas.

Uno de los que está arrasando con el mensaje que ha publicado es el también humorista Dani Rovira. Con un simple tuit ha conseguido más de 16.000 me gusta: "Noooo, ¿en serio? Si vais a hacer sección de animales, avisadme, cabrones!".