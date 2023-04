Esta escena de Los Serrano arrasa ahora en Twitter: se ha visto más de un millón de veces

Una escena de poco más de dos minutos de Los Serrano está corriendo ahora rápidamente por las redes sociales, coincidiendo con el 20 aniversario del estreno de la serie y con el reencuentro de los protagonistas para un videoclip de Fran Perea.

En el momento en cuestión, Eva y Marcos, que son hermanastros en esa ficción, le comunican a Diego (Antonio Resines) que están enamorados. La reacción de éste es para enmarcar y sigue triunfando. Lo atestiguan los más de 2.700 retuits y los 12.700 'me gusta' que acumula en apenas cuatro días.

"Diego, que teníamos algo que decirte. Que Marcos... queríamos... es algo importante... Díselo Marcos", dice ella. Coge en ese momento la palabra el personaje de Fran Perea: "Papá, que... bueno, cuando nos has pillado ahí en el baño...".

Diego Serrano interviene en ese momento: "Que ya os lo he dicho. Que sí, que tengo la mirada un poco sucia. Os lo he explicado. Pero ya se va a acabar. Estoy hasta las narices de meter la pata porque la he metido tantas veces... Ya, ya sé que no es lo que parecía. No te preocupes".

"No, papá. Es que esta vez sí era lo que parecía", dice Marcos, provocando una reacción en su padre que es digna de verse. "Que Eva y yo... que somos novios, vamos", dice él.

"¿Pero qué novios? ¿Pero cómo vais a ser novios? ¡No sois novios, no sois novios! ¡Sois hermanos! Es muy sencillo de entender. Sois hermanos. ¡Hermanos! Y los hermanos no hacen estas cosas", dice Resines en una escena que se alarga hasta ser aplaudida por muchos.

El momento ha provocado ahora reacciones como estas: