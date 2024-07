Esta española muestra cómo recogen la remolacha en Australia: parece de videojuego

La creadora de contenido española Paula Di Martino ha publicado en su perfil de esta red social un breve vídeo sobre cómo es la forma que tienen en Australia de recolectar la remolacha en las plantaciones.

"Me han dejado sola, he puesto el botón automático y va solo el tractor. Yo no hago nada, pongo le volante en una posición que funciona solo y hasta luego. Además hablan por la emisora y no los entiendes nada, así que te despreocupa", afirma la usuaria de esta red social.

El vídeo de la usuaria se ha hecho viral sumando miles de reproducciones y 200 comentarios en las pocas horas que lleva colgado en la red. De hecho, los mensajes son de todo tipo.

Algunos usuarios le han preguntado que cómo ha conseguido ese trabajo, otros le han dicho que se parece más a un juego que a la vida real y que eso en España es mucho más difícil de ver. Además, también han bromeado con la parte en la que dice que hablan por la emisora y no les entienden.