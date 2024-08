Esta es la gran duda que tiene esta inglesa sobre la gramática española: ni los españoles lo saben

La creadora de contenido Anna (@annainespana), una inglesa que hace un año que vive en Madrid, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok para preguntarle una gran duda que tiene sobre la gramática española.

"Cuando utilizo el subjuntivo en el imperfecto, o sea, cuando digo 'estuviera' o 'estuviese', ¿cuál es la forma que necesito? Porque hay dos formas", ha preguntado la tiktoker al inicio del vídeo, que ya lleva 33.000 visualizaciones.

La británica ha explicado que no sabe cuando es correcto utilizar cada término, y ha relatado que cuando aprendía el español en el colegio su profesor siempre le decía que las dos maneras son correctas, ya que son totalmente iguales.

"Pero me he dado cuenta de que eso no siempre es así. Hay muchas situaciones en las que una forma es mejor que otra", ha apuntado la creadora de contenido, pidiendo ayuda a los usuarios de la red social para entender este uso.

Además, ha contado que su novio venezolano alguna vez la ha corregido al usar una de las dos formas indicándole que utilizar la otra manera es mejor en ese caso, pero que no sabe explicarle el por qué.

"Tampoco sé si es una cuestión de país, si hay una forma más común en España en comparación con los países en Hispanoamérica. Yo paso mucho tiempo con gente de Hispanoamérica pese a vivir en Madrid, no sé si es eso por lo que no entiendo qué forma es mejor", ha continuado Anna.

En la sección de comentarios, muchos de los usuarios le han indicado que, en efecto, las dos formas son correctas, aunque Rocío Díaz (@rdiaz26) ha ido un poco más allá, explicando las excepciones que pueden hacer entender mejor este uso.

"La mayoría de veces son intercambiables. COMO NORMA: Siempre se puede usar -ra y solo a veces se puede usar -se. Más técnicamente: cuando pudiera, debiera y quisiera acompañan otro verbo y son intercambiables por podría, debería y querría, NO es adecuado usar pudiese, debiese y quisiese", ha matizado Díaz.

Para explicarlo mejor, ha puesto un ejemplo, indicando que "quisiese cantar la canción" no sería una forma del todo correcta, y que en este caso sería mejor decir: "quisiera o querría cantar la canción".