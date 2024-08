Esta imagen del turco Yusuf Dikec es ya un icono, pero lo que ha dicho él luego es todavía mejor

El tirador turco Yusuf Dikec ha pasado ya a la historia de los Juegos Olímpicos y no sólo por la medalla de plata que ha conseguido. Ha logrado algo más: protagonizar una imagen que será recordada muchísimos años.

Se trata de la instantánea en la que él mismo aparece apuntando con su arma sin muchos miramientos: ni gafas de protección ni ningún otro artilugio extraño. Solo él con su brazo y la otra mano metida en el bolsillo.

El propio Dikec ha hablado de las bromas que está causando su peculiar estilo. Lo ha hecho en una entrevista con la emisora turca TGRT. "En realidad, esta es mi posición de tiro habitual. Ayuda a mantener el cuerpo más equilibrado y estable. Incluso el más mínimo movimiento puede provocar desviaciones", ha explicado sin darle mucha más relevancia al asunto.

En otras entrevistas se ha mostrado también muy sencillo: "No necesito ningún equipamiento especial. Soy un tirador natural".

Por lo demás, Dikec ha asegurado que su objetivo era llevarse una medalla de oro y ha avisado: "La ganaremos en 2028". "No tuvimos suerte hoy. Me quedé sin el oro por un punto y dos de nuestros compañeros también. Hubiera deseado ganar el oro, pero no fue así", ha añadido.