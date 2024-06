Esta influencer enseña el vestido que va a llevar a la boda de su exmarido y revoluciona las redes

La influencer Marta Escalante (@holacuore) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que ha enseñado a sus seguidores cuál es el vestido que va a llevar para acudir como invitada a la boda de su exmarido.

"Mi exmarido me ha invitado a su boda y sí, he aceptado. Y spoiler: sigo enamorada", ha empezado el vídeo la tiktoker, una frase con la que ha revolucionado la red social, consiguiendo en sólo 48 horas tres millones de visualizaciones y 137.500 me gustas.

La creadora de contenido ha ido enseñando el look elegido para acudir al evento, haciendo énfasis en su pintalabios, su vestido y su bolso, mientras ha ido contando el motivo por el que ha decidido asistir a la boda.

"Me diréis que estoy loca por ir, pero él me ha invitado, él quiere que esté allí así que yo no le voy a hacer el feo porque donde él quiera que vaya yo iré", ha comentado la influencer, haciendo referencia a su exmarido.

"He decidido ir con este vestido que me parece increíble", ha manifestado la creadora de contenido, quien ha elegido para la ocasión un vestido largo de color azul marino y blanco y con el detalle de tener un hombro al aire y una capa de tul blanca que hace de chal.

"Voy a ir bien tapada a la ceremonia para luego brillar mucho y bien. Vamos a brillar porque nos lo merecemos, y porque si me ha invitado es porque quiere que vaya", ha afirmado Escalante.

"Obviamente no voy a hacer nada que se oponga a este matrimonio, pero a veces hay que ir donde te invitan y donde quieres estar", ha concluido la influencer justo antes de coger su bolso y enseñar el look completo.

En la sección de comentarios, los usuarios no han perdido la oportunidad de dar su opinión sobre la situación: "¡Yo no iría ni a su funeral!", "Mi novio llega a invitar a su ex a nuestra boda y ya no me caso", "¿Estás diciendo que aún sigues enamorada? Pues yo soy la novia y tu te quedas en casa, obviamente" o "Si vas con la intención de brillar, mejor quédate en tu casa".