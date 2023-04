Una estadounidense pide una tortilla en Granada y no da crédito a lo que le sacan

La usuaria de TikTok @jmadsj123, estadounidense que da clases de inglés en España, ha compartido un vídeo en el que muestra su sorpresa por lo que le sirvieron en un bar de Granada cuando pidió una tortilla del Sacromonte.

La mujer explica que todo ocurrió la semana santa del año pasado, cuando hizo un viaje a Andalucía, una comunidad autónoma que le encanta. "Primero fui a Granada porque nunca había estado en esa época", dice antes de señalar que quería "experimentar algo real de la cultura" de esa ciudad.

"Entonces fui a un bar sola. Y como no conozco muy bien la cultura de Granada busqué por Google cuáles son los platos típicos", señala. Y subraya que fue entonces cuando vio "una cosa que decía tortilla de Sacromonte".

La usuaria apunta que la tortilla española le encanta así que se lo pidió al camarero: "Y el tío, sabiendo que era guiri, me miró con una cara así medio rara y me dijo: '¿Estás segura de que quieres tortilla de Sacromonte? ¿Sabes qué lleva la tortilla de Sacromonte?".

La mujer recuerda que el camarero se lo explicó, pero que ella no entendía bien las palabras: "Y como me daba vergüenza no entender dije: 'sí, sí. Pónmela".

"Dijo el señor dos palabras que no reconocí. Entonces busqué por Google en inglés qué lleva una tortilla de Sacromonte. Las dos palabras que yo no reconocí eran sesos y criadillas. Cuando me enteré de lo que había pedido... no sabía qué hacer. No sabía qué hacer", exclama.

Al final, recuerda que el hombre llegó con la tortilla y se la acabó comiendo: "Decir que estuvo rica no lo diría. Pero ahora cuando pido comida la busco siempre siempre siempre en inglés antes de pedir".