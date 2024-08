Están entrevistando a Alberto Ginés, empieza a sonar el himno inglés y él hace ESTO

El escalador español Alberto Ginés, medalla de oro en Tokio 2020, no ha podido repetir la hazaña y se ha tenido que conformar con finalizar séptimo en bloques y dificultad de la escalada deportiva de los Juegos Olímpicos de Paris. Pero ha dado una lección de educación y saber estar poco después.

Ha ocurrido cuando le estaban entrevistado en directo en la Cadena Ser. Justo al principio de la conversación, ha comenzado a sonar el himno inglés, en honor al campeón olímpico, Toby Roberts.

"Vamos a ver, que va a sonar el himno de Gran Bretaña", ha dicho el deportista, que ha interrumpido la entrevista durante el tiempo que ha sonado y sólo la ha retomado después.

"Estoy contento por la final. En la parte del bloque me he sentido un poco inútil y no he podido demostrar todo lo que me he preparado en los últimos años. Por suerte creo que será la última vez y que en Los Ángeles me podré centrar en la cuerda, que es lo que me gusta", ha explicado luego Ginés.

Como en la clasificatoria, los bloques, con solo una puntuación de 24.1, enterraron las opciones de Ginés, obligado a acometer una remontada heroica en la cuerda y esperar a errores de sus rivales. Algo que no ocurrió.