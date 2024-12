Estas son las notas que pone una profesora a sus alumnos: atención a la anotación final

La creadora de contenido y profesora de inglés Emma Geikie (@emmageikie_) ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok contando como les pone las notas a sus alumnos.

"¿Sabéis los tiktoks de la gente reaccionando a sus notas? Pues yo soy la que pone notas", ha comentado la tiktoker al inicio del vídeo, el cual ha alcanzado ya 1,5 millones de visualizaciones y 303.000 me gustas

"El primero en un examen tiene un 5 y en el otro examen un 7,5 pero no me ha hecho ni una sola exposición: un 5,5. Pero le voy a decir que como no me haga ninguna exposición en junio me catea", ha explicado la docente, antes de acabar con una curiosa anotación.

"Una chica, al contrario, me ha sacado un 4 y un 5,5 en los exámenes pero me ha hecho absolutamente todas las exposiciones y tiene un 8 en todas. Esta chica se lo curra muchísimo: un 6", ha comentado la influencer.

"Y le voy a escribir que si necesita ayuda para hacer los exámenes se puede quedar siempre conmigo", ha añadido Emma antes de acabar el correo con lo más impactante del vídeo, la misma anotación que para el resto de los alumnos: viva Taylor Swift.

"Este chico tiene un 8,5 en los dos exámenes y tiene dieces en absolutamente todas las exposiciones. No se calla ni debajo del agua en mi clase", ha continuado relatando la tiktoker.

"Un 9,5 pero luego le voy a escribir que si tengo que estar toda la clase mandándole a callar los demás no van a aprender. ¡Viva Taylor Swift! Enviar", ha añadido la creadora de contenido.

"Si me vais a preguntar si voy a suspender a alguien... Uno, no lo diría en un vídeo de TikTok; y dos, probablemente no. No muchos suspenden mi asignatura porque soy una profesora de 10", ha concluido la profesora entre risas.