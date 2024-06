Este cartel de helados de Nestlé trae una gran ausencia y sólo los nostálgicos lo verán a la primera

La creadora de contenido @piruletas.sondika regenta una tienda y ha compartido la gran ausencia que ha visto en el nuevo cartel de helados de la marca Nestlé que le ha llegado a su negocio.

"Esto es un vídeo protesta. Ya hemos recibido en la tienda todos los heladitos de Nestlé, que es la marca con el que nosotros trabajamos", ha dicho mientras muestra algunas de las novedades.

Después de hacer un repaso por los helados con palo y los de cucurucho se ha centrado en una zona concreta del cartel en el que había una notable ausencia: "Todos buenísimos, me encantan, aquí no hay uno que diga que no".

"¿Os dais cuenta de que aquí falta algo verdad? Esta zona de aquí... ¿cómo han quitado el Colajet, que es de los años 70? El más rico de todos. Pues lo han retirado. Helados Nestlé, qué es esto. Mi madre está que trina", ha señalado.