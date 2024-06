Este discurso de una estudiante para los que suspenden exámenes es para escucharlo una y otra vez

La creadora de contenido y estudiante @paty.aramburo ha hecho un discurso para aquellos que suspenden asignaturas en la universidad (y también vale para cualquier nivel de estudios) que es para escuchar en bucle y tener muy en cuenta.

"Si os han quedado muchas asignaturas, escuchad este video, porque esto es algo totalmente normal, pasamos del colegio a la universidad, donde llegas y es todo un palo tras otro", ha expresado al inicio del vídeo, que cuenta con 277.000 visualizaciones y 25.000 'me gusta'.

Es por ello que ha llegado finalmente a una conclusión de que por todo ello a uno solo le apetece sacar un cinco (el dicho popular entre los universitarios es "un cinco son seis créditos").

"No os agobiéis, yo dije que me iba de la carrera, pero mis padres me dijeron que no me agobiara, si no te gusta la carrera aprovecha y cámbiate ahora, pero no esperes a tercero para hacerlo", ha afirmado. Ella, que pensaba que iba a ser la única que suspendía, luego se dio cuenta de que había mucha gente en su situación.

"No hay por qué aprobarlo todo a la primera, yo me agobiaba mucho y me habría encantado ver un vídeo en el que me digan que no me agobiara", ha rematado la usuaria.