Esto es lo que pregunta una empresa americana sobre Alcalá: "Me he caído de la silla de la risa"

El tuitero Juan (@noesporpresumir) ha contado a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una curiosa pregunta que le ha hecho una empresa americana para la que tiene que hacer un proyecto en Alcalá de Henares.

"Tengo que hacer un proyecto en Alcalá de Henares para una empresa americana y me han llamado desde EEUU para preguntarme si allí hay grupos indígenas", ha relatado el tuitero.

"Me he caído de la silla de la risa", ha añadido como final de la anécdota, una reacción que han compartido muchos usuarios de la comunidad tuitera, quienes han hecho que el tuit alcance las 293.000 visualizaciones y los 6.500 me gustas.

Pero lo más curioso es que parece que no es un caso aislado, ya que algunos tuiteros han contado historias similares: "Una amiga mía de EEUU fue a estudiar a Suiza y cuando volvió le preguntaron si en Suiza tenían televisión. EEUU es tremendo".

"Pues para un proyecto en Guadalajara me preguntaron que como se gestionaban los conflictos con los aborígenes. Con esta palabra, aborígenes... Mucho máster y mucho trabajo en el extranjero y ninguna referencia del mundo real", ha señalado otro tuitero.