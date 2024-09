Un rumano explica por qué es de derechas y los comentarios son para leerlos con calma: "Madre mía"

Truco Rumano es un tiktoker con más de 300.000 seguidores en la red social china donde crea contenido relacionado con el humor donde, como su propio nombre indica, da trucos medio en broma medio en serio.

Ahora, en una entrevista en el podcast Del pico al micro ha contado que Santiago Abascal lo sigue en redes: "Un saludo Santi. Un saludo y sigue así que vas bien. Sigue dando caña. Para mí... hay gente que me dice 'hostia es que tú eres de extrema derecha, derecha'. Uno no es tonto. Para ser de izquierda que está hundiendo el país que está con la crisis pagando... pues me voy para la derecha que está bien. Yo lo veo así".

Y justo después ha llegado la reflexión por la que está recibiendo cientos de comentarios: "Mi jefe es de derechas y él tiene trabajo y dinero yo sigo sus pasos".

"El truco rumano final va a ser cuando Abascal te eche de España", "Ahí está el claro ejemplo de fachapobre... mi jefe tiene dinero yo sigo sus pasos... cuánta ignorancia", "No hay nada mas tonto que un obrero de derecha" y "Gracias a que te sigue Santiago te hemos dejado de seguir 10.000" son algunos de los comentarios que ha recibido Truco Rumano.