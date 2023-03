Fermín Muguruza desvela lo que no se vio en Los Goya: "Me ha dolido un poco"

Fermín Muguruza, director de Black is Beltza 2: Ainhoa, nominada en Los Goya, ha lamentado que en la gala de esos premios no hubiera más apoyos explícitos hacia él y su equipo, tras los ataques que sufrieron de parte de Vox y sus partidarios.

El partido de Abascal publicó aquel día un tuit en el que decía: "Los Goya blanquean a ETA: Una de las candidatas a mejor película ensalza a dos terroristas de la banda y su director es abiertamente filoetarra. ¿De verdad creen Feijóo y Juanma Moreno que acudir a unos premios que toleran esto es de absoluta prioridad?".

Muguruza ha recordado en una entrevista con Rufián en La Fábrica que no lo pasó bien porque "no sabes si vas a tener un susto". "En la misma gala de Los Goya se mencionó varias veces la libertad de expresión. Yo quería pensar que era una referencia clara a lo que estaba pasado, porque se estaba intentando boicotear Los Goya, estaban ahí fuera con pancartas y la consigna era clara".

"Pero en ningún momento se puso nombre y apellido, menos Raúl Fernández y Amaya Remírez, que cuando recogieron el Goya dijeron: aúpa Ione, aupa fermín. Nadie puso nombre y apellido", se ha lamentado.

"Nosotros, en nuestro propio discurso, también teníamos preparado lo de la libertad de expresión con nombre y apellidos. Nadie dijo los nombres. Todo el mundo estuvo simpatiquísimo y genial como me trataron, los directores, músicos, escritores, pero luego en el escenario teníamos a Pedro Sánchez, a Feijóo, y ostras pues vamos a decir algo", se ha lamentado.

Muguruza ha recordado que justamente "hacía 20 años del no a la guerra, que fue espectacular y muy eficaz, despertó a la gente".

"Y entonces el tema de la libertad de expresión es nuestro gran campo de batalla, nos están boicoteando la gala y este año me han agarrado a mí de chivo expiatorio, pero el año que viene va a ser cualquier otro", ha avisado antes de subrayar que ha visto "ese miedo, ese temor" a que "llegue el PP con Vox".

"Luego el mundo del cine es muy servilista. A pesar de que es muy comunitario todo y la gente se apoya, luego hay un servilismo que depende de con quién estoy bien o no igual no voy a poder hacer la siguiente película. Y eso lo he notado un poco y me ha dolido un poco", ha admitido.

En ese punto, Rufián le ha preguntado directamente si se esperaba más apoyo: "Esperaba alguna cosa más explícita desde el escenario, sí la esperaba, pensaba que era el momento, con la ultraderecha esto es una barricada".