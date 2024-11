Gazir: "Quiero ser el mejor de la historia, ganando el mundial de Red Bull Batalla de Gallos daría un golpe sobre la mesa"

Ha pasado un lustro desde que un evento de la magnitud de la Final Internacional de Red Bull Batalla de Gallos pisaba un país como España. El freestyle es una disciplina que lleva décadas en los parques y las plazas y que desde hace varios años ha avanzado a pasos agigantados hasta industrializarse y llegar a los escenarios.

Es muy difícil que a uno que sigue las batallas no se le venga la cabeza esta competición cuando se habla de improvisar. Ganar la competición internacional de Red Bull es a día de hoy la mayor aspiración de un freestyler, aunque sean cada vez más las competiciones que surgen en España y Latinoamérica. Los pasos a seguir no son fáciles. Que le pregunten a Gabriel Sánchez.

Todos en el mundillo le conocen como Gazir. A sus casi 23 años, ha ganado, entre otros títulos, dos ligas FMS consecutivas y es el vigente campeón de la Nacional de España de Red Bull, que le ha abierto las puertas a ser, junto a Chuty, uno de los representantes de España en la Final Internacional, que se disputará el 30 de noviembre de 2024.

Muchos lo apodaron como La Promesa cuando dio el gran sorpresón al ganar la Red Bull Regional de Alicante 2019, batiendo a batalleros de la talla de Hardem LC, Errecé, BTA y Zasko Master. En la Internacional de Chile 2021 quedó en el tercer puesto, en México 2023 perdió la final contra Aczino y en 2023, perder en octavos contra Fat-N fue un golpe muy duro.

Ahora tiene una oportunidad de oro para ganar su primer cinturón internacional de Red Bull, que se celebrará el próximo 30 de noviembre en el Wizink Center (Madrid, España) a las 20:00 horas y consagrarse como uno de los mejores freestylers de la historia. Una que solo acaba de empezar para él, porque no tiene otro objetivo que no sea ser el mejor. En pocos años ha ganado mucho, pero eso no es suficiente, porque Gazir no tiene otro objetivo que no sea ser el mejor.

Gazir ganó la Freestyle Master Series (FMS) 2023. Aldara Zarraoa/Getty Images

- No queda nada para la Final Internacional. ¿Cuáles son tus sensaciones?

Muy buenas, la verdad. Me veo en mi mejor momento, voy viendo que quedan seis, cinco, cuatro meses para la Internacional, ahora se va acercando y queda poco. Feliz y con muchas ganas de estos días previos y sobre todo de que llegue ya, porque tengo mucha ilusión, ambición y motivación por competir y sé que va a ser un día increíble.

- ¿Cómo se puede preparar uno mentalmente para un día como este?

Ahora no estoy haciendo preparación mental. Llevo preparándome mentalmente para un día así los últimos cinco años de mi vida, desde que descubrí el freestyle prácticamente. Empecé a rapear en los eventos y vine a ver la Internacional en Madrid 2019. Ver esto desde fuera me hizo tantas ganas de poder estar dentro… Se convirtió en mi sueño y a partir de ahí, a la hora de pelear por cumplirlo, ya tienes la fuerza mental necesaria, sea cómo y cuándo sea.

- ¿Todos estos años ha sido tu máxima prioridad?

Ahora mismo es mi máxima prioridad. Siempre ha sido mi mayor sueño, el de mi familia: ser campeón mundial de Red Bull. Luego me iban apareciendo otros objetivos, como este año, que era llegar a esta Internacional, pasando las etapas de ser campeón regional y nacional. Pero la Internacional es eso, no un objetivo, es un sueño. Ganarla aquí en el Wizink Center, donde vine a verlo hace tiempo me da más ambición.

- No lo gafemos, pero si la ganas, ¿habrá ambición de más?

Es mi sueño, pero lo bueno es que cuando lo consiga, me desbloquea los siguientes sueños u objetivos. Yo quiero ser el mejor de la historia y con esto daría un golpe en la mesa importante, a nivel histórico me posicionaría lo suficientemente bien como para seguir peleando los siguientes años por escalar esos puestos.

- Al estar tanto en el foco mediático, tanto en prensa como en redes sociales, ¿sientes algún tipo de presión en especial de que tienes que ganar SÍ o SÍ?

Realmente esa presión no la siento por las redes o la prensa, porque el que más me ha presionado siempre he sido yo mismo. Yo me quería exigir cosas que sé que puedo lograr y que me las merezco. Igual en algún momento parece ser que te exiges demasiado, pero cuando sabes que lo mereces, sabes que no es tan así. Más que una presión, una responsabilidad.

- De todos los rivales de la lista. ¿Cuál es la mayor amenaza para ti?

Más que amenaza para mí, creo que mi amenaza voy a ser yo. Sé que a veces puedo salir más desubicado, o que en algún momento no esté al 100%, a mí me preocupa eso. Quiero salir a mi 100% y sé que si lo hago, no me preocupa que otro también esté en su mejor nivel porque yo confío en el mío. Hay gente muy buena, obviamente, es la Internacional de Red Bull y la lista cada año es mejor. Me preocupo solo yo y voy tranquilo.

- ¿Hay algún freestyler al que eches de menos en esa lista?

Aczino lleva estando en todas las internacionales mucho tiempo, me gustaría que en esta también. Entiendo que, al final, también necesite un descanso. Cuando yo vine a verla (la final de 2019), el campeón fue Bnet, que estuviera también en esta, lo haría más épico, ya que lo vi competir y ser campeón desde fuera, me gustaría pelearle el cinturón desde dentro. Pero creo que con la lista y la gente que hay es increíble y hay buenos rivales para que sea épico.

- Háblame de formatos. ¿Un formato como Freestyle Master Series (FMS) podría morir antes que una como Red Bull?

Entiendo que al final en la FMS son muchas fechas al año, por lo que se quema antes. Red Bull tiene esa magia de que en cada país solo tienes la fecha regional y nacional y cada cinco años la internacional, por lo que no se quema tanto. FMS busca algo distinto, no puede tener esa magia o esencia que tiene Red Bull, tan única de exclusividad. Lo que tiene que buscar FMS es adaptarse a ser otra cosa más estable y frecuente, porque al circuito hay que darle una continuidad y que no solo nos veamos cada 12 meses.

- Viajas en el tiempo hasta el día de la final. ¿Qué le dirías a tu ‘yo’ antes de salir a rapear?

Que lo disfrute. Él es consciente de cómo ha llegado hasta ahí, de todo lo que ha tenido que perder, que ganar y que trabajar para llegar hasta ahí. Y que él sabe que es el que más se lo merece de los 16.

- A España también la representará Chuty. ¿Qué le dirías como rival y qué le dirías como amigo?

Como rival le diría que me gusta nuestra rivalidad. Siempre exigimos al otro dar lo mejor. Hasta que yo llegué a España, no había tenido un rival que le disputase y llegase a ganarle algunos torneos importantes varias veces. Sí la había tenido en Red Bull con Skone y gente de su generación. Pero de generaciones posteriores, yo necesitaba tener un rival a vencer y él necesitaba un rival de la nueva generaciones. Nuestra rivalidad a los dos nos exige y nos da el mejor nivel.

Como amigo, que estoy muy feliz de que alguien con su carrera terminase consiguiendo la Internacional, pero que se conforme con una (ríe).

- Ahora hay una moda de decir que cualquier rima buena es preparada

La gente que ve las cosas así habla desde sus propios límites. Yo cuando veo el fútbol, sé que jugándolo soy malo y que si Neymar hace una bicicleta, no lo hace porque esté dopado, sino porque sabe hacerla y yo no. Hay que verlo desde ese prisma de la ilusión. Cuando yo llegué a los grandes escenarios por primera vez veía a gente que llevaba años en esto haciendo locuras no pensaba que estaba preparado. Yo pensaba, joder, se puede llegar a hacer eso improvisando, qué locura, voy a conseguirlo yo. Mi consejo para esa gente es que lo vea más desde la ilusión, que sí crea en la magia y que así ellos lo van a disfrutar más y el momento también.

- Esta pregunta la dejo siempre para el final. Se hace mucho, pero poco desde el corazón. ¿Cómo estás?

Estoy bien, con nervios bonitos. Al final queda poco para la Internacional y estoy disfrutando de venir a hacer fotos, entrevistas, luego a rapear con unos compañeros. Estar en este momento de la previa lo estoy disfrutando por qué que si en el futuro en el que no esté en la Internacional voy a echar mucho de menos esto. Antes de llegar a la Inter, me daba mucha rabia cuando no podía estar. Es mi mejor momento, siendo un poco consciente del presente para disfrutarlo. Estoy contento porque sé que he llegado aquí con el trabajo hecho para llegar bien y conseguir el cinturón. Porque eso, sé que no se ganan las medallas el día del combate, sino con todos los años previos y cómo llegas ahí. Estoy orgulloso.