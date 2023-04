Goyo Jiménez se sincera y cuenta qué fobia no ha podido superar jamás

El presentador de Martínez y Hermanos, Dani Martínez, ha entrevistado al humorista Goyo Jiménez, junto a los actores Martiño Rivas y Kira Miró, el cual ha desvelado una de las "muchas" fobias que tiene.

Martínez le ha preguntado, en un principio, por un miedo que ya tuviese superado. Sin embargo, el cómico ha terminado contando una historia relacionada con el "vértigo" que sufre; una que ha calificado cómicamente de "ridículo".

El momento ha sido recogido y publicado después por la propia cuenta de TikTok del programa (@martinezyhermanos), en la que han deseado "que algún día pueda superar su fobia a las alturas".

"Superé muchas, porque soy muy miedoso, aunque las mías no son tan raras, porque no tengo fobia a que me asalte una fotocopiadora y me quite el dinero", ha dicho entre risas mientras mira a sus compañeros.

Y así ha relatado una de sus experiencias con el vértigo: "Tengo (al nivel) de asomarme al balcón y pasarlas canutas. Esa me la quité con Miki Nadal en Costa Rica cuando nos pusimos en una tirolina altísima que llegaba a ir a 80 kilómetros por hora".

Sin embargo, también ha admitido que no consiguió "ver nada (de la atracción) porque se metía el aire en los ojos" y, como al mismo tiempo lloraba de miedo, no tuvo vértigo porque "solo veía lágrimas".

"Fue una cosa muy ridícula", ha señalado entre risas para terminar de contar el relato, provocando, al instante, la risa del resto de asistentes al programa.