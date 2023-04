Martiño Rivas cuenta lo que ocurrió después de acudir a 'El Hormiguero' con una camiseta de fútbol

El actor Martiño Rivas ha sido entrevistado por los creadores de contenido @carlospeguer y @capuiia.sixtina, conductores del podcast La Pija y la Quinqui, donde ha contado una divertida anécdota relacionada con su visita a El Hormiguero hace poco más de un mes.

La entrevista en Antena 3 se llevó a cabo el pasado lunes 27 de febrero. El mencionado actor y su compañero Andrés Velencoso abrieron la semana para hablar de la nueva serie de Atresplayer Premium conocida como Nacho, en referencia al exactor y productor de cine pornográfico español Nacho Vidal.

Rivas acudió al programa con una camiseta de fútbol del Real Club Deportivo de La Coruña, lo que provocó que, días después, una marca le enviase un curioso obsequio. El relato ha provocado mucha expectación entre los usuarios de TikTok, acumulando en pocas horas más de 560.000 reproducciones y cerca de 60.000 'me gusta'.

"Fui a El Hormiguero con una camiseta del 'Depor' que tenía publicidad de Feiraco", una cooperativa de ganaderos con más de 50 años de antigüedad dedicada al sector lácteo de Galicia, ha empezado relatando el artista.

A continuación, ha contado entre risas que, aunque a algunos internautas de Twitter sí que les gustó el look que llevaba para la ocasión, su representante no estaba nada de acuerdo con la vestimenta, hasta tal punto que le llamó "desgraciado" por ir así vestido, porque no iba "con clase".

Un día después de su visita a Antena 3, llegó a la oficina del representante de Rivas "un palé con 50 cartones de leche Feiraco", ha asegurado.

Para terminar, ha contado la divertida reacción de su manager al verlo: "Mira, mira lo que nos ha llegado. Antes nos mandaban Dior, Prada... y mira lo que hay aquí... (...) ¿Qué hago con esto? Soy alérgica a la lactosa"