Guillermo Toledo habla así de Pablo Motos en una publicación que han visto ya medio millón de personas

El actor Guillermo Toledo ha hablado en su cuenta de X, antes de Twitter, del presentador de El Homiguero, Pablo Motos, que es tendencia desde el sábado en España después de unas declaraciones del humorista Facu Díaz sobre él.

Dijo Díaz en Twitch que sabe "de primera mano que este señor ha intentado eliminar, y lo ha conseguido en algunas ocasiones, chistes que tenían que ver con él": "Igual deberíamos contar cómo 7 y acción, la productora de Pablo Motos, llama a cómicos para pedirles que quiten chistes de sus shows (…) Te dice que no se puede decir nada mientras presiona a cómicos para que quiten chistes que tienen que ver con él".

Todo esto a cuenta de las palabras de Pablo Motos durante su entrevista a Alfonso Guerra, donde el expolítico del PSOE dijo que por culpa de la cancelación los cómicos ya no podían hacer chistes de enanos y de homosexuales.

"Pablo Motos es un tipo con muchísimo poder en la industria a efectos promocionales, por ejemplo. La peña tiene que ir a su programa, muchas veces obligada por contrato, para promocionar sus movidas. Lo que consigue es que la gente se corte de hacer chistes sobre él públicamente porque luego pide cuentas y hace llamadas", comentó también Facu Díaz.

También se ha pronunciado en X el actor Guillermo Toledo, que ha sido muy tajante. "El único talento de Pablo Motos es el de encarnar todo lo peor en una sola persona: facha, misógino, rencoroso clasista, machista, baboso, sexista, grimoso, vengativo, analfabeto y con la misma gracia que un ladrillo. Acudir a @El_Hormiguero es legitimar toda esa basura. No vayan", ha afirmado.

Hace unos meses, la actriz protagonista de Rapa, Mónica López, se hizo viral por cargar en un programa de radio contra Pablo Motos. "No se tiene que ir a El Hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no podemos ir a El Hormiguero", dijo en plena promoción de la serie que protagoniza junto con Javier Cámara.

López explicó que se negó a ir al programa: "Me negué a ir y a él le importó un pimiento y no fui, pero el pobre Javier tuvo que ir. Y Javier me dijo 'es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven 3 millones de personas. Verá mucha gente la serie'".