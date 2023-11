Hacienda le pone una multa, llama a su madre y ella deja una de esas frases para enmarcar

Hace unos días el tiktoker @jadaay_ contaba en un vídeo que Hacienda le había puesto una multa de más de 2.000 euros. De hecho, él se enteraba a la vez que sus seguidores del contenido de la carta en la que le comunicaban el monto que tenía que pagar.

Ahora, @jadaay_ se ha grabado contándole a su madre la falla y la reacción de ella es simplemente para enmarcar.

Después de contarle a su madre lo de la multa, ella le dice que ya le advirtió de que eso podía pasar y casi se atraganta cuando le dice que son 2.500 euros lo que tiene que pagar.

"Hacienda no pone nada incorrecto y cuando te pone eso es porque lo debes y tú tenías ese dinero págalo", le comenta la madre. A lo que él responde que se lo ha gastado y que no lo tiene.

Ella le recuerda que ya le dijo que guardase el dinero porque había ganado más de lo que le tocaba y sabía que Hacienda podía llamar a su puerta y hacerle pagar en la declaración. "No estoy a favor de Hacienda, estoy en que te avisé. Te dije no toques el dinero del banco, me prometiste que no lo ibas a tocar que vendrá hacienda y te crujirá. Como no pagues te van a embargar la nómina", le explica.

Él le dice que no tiene dinero y que le tiene ayudar. Ahí ella deja una de esas frases mítica de madre. "Qué te crees que el dinero me cae del cielo". Después de un intercambio de pareceres queda claro que una madre es una madre y accede a enviarle los 1.500 euros que le faltan para hacer frente a la multa.