Le llega una carta de Hacienda, la abre en directo y se lleva uno de los disgustos de su vida

Un usuario de TikTok ha querido compartir con los usuarios de la plataforma la carta que le ha llegado de Hacienda y ha decidido abrirla directamente en un vídeo que en dos horas ya está dando que hablar.

"Estoy bastante nervioso. Obviamente tengo mucho miedo porque casi nunca me ha llegado nada de Hacienda y obviamente estoy pobre. Espero que me devuelvan dinero o literalmente no sé qué es lo que ha podido pasar. O ha sido un error...", ha empezado contando.

Pero de error nada. En la carta pone su nombre, su DNI, su número de teléfono y su dirección. "¿Qué he hecho yo ahora? Os lo juro por dios que mi madre me mata como sea una deuda. No he hecho nada malo tío".

Después de decir que está "literalmente cagado" se ha dado cuenta de que tiene que pagar 2.100 euros más un recargo de apremio de casi 200 euros. "No puede ser verdad. Esto es un fallo", ha dicho con la cara descompuesta.

"No lo voy a pagar. Pero qué es esto", ha dicho sorprendido antes de cortar el vídeo de forma abrupta y de decir que va a llamar a su madre para ver qué puede hacer para solucionar el problema.