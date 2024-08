¿Hay una hora de ligar en Mercadona? La historia tras el vídeo del momento: "Yo iba a comprar mis yogures"

"Esto ha sido una cosa que ni soñándolo te pasa". Quien habla es Vivy Lin y su rostro, se puede decir sin equivocación, lo ha visto media España. Ella es una de las dos protagonistas del vídeo del momento, el de la hora de ligar en Mercadona. Su TikTok, en el que contaban que de 19:00 a 20:00 hay personas que más que a hacer la compra, acuden a ese supermercado a modo Tinder y se lanzaban a comprobarlo, va camino del millón y medio de reproducciones, y desde que lo publicaron, las redes sociales se han inundado de comentarios, memes y bromas. "Que se hayan hecho eco todas las televisiones, periódicos, que se haya hecho eco Netflix... a mí me parece desbordante", reflexiona.

Ese éxito, que ahora les sobrepasa, ni se lo imaginaban. Como asegura por teléfono a El HuffPost, ni estaba guionizado, ni preparado: "Yo soy actriz, trabajo en Canal Sur, en la tele, en un programa que tiene que ver con redes, pero esto es una lotería. Es una cosa que uno tira sin pensar que va a funcionar o que va a tener esta repercusión".

El vídeo lo grabó junto a Carla Alarcón, amiga y compañera de trabajo: "Yo hago humor y ella trabaja con el público". Al salir de trabajar, Vivy —humorista, monologuista y presentadora—, se iba a para hotel, porque es de Málaga, pero se aloja en Sevilla para las grabaciones. En ese momento, una propuso: "Oye, voy a Mercadona". "Pues venga, yo también", dijo la otra.

"Yo iba a comprar mis yogures, mi cena, lo normal. Nos plantamos en Mercadona, nos dan las 19:00 y de casualidad miramos la hora. Dice ella: '¿Tú sabes que hay una hora para ligar en Mercadona?'. Y yo: '¿Qué dices, Carla, por favor?'. Nosotras siempre estamos con el cachondeo, porque tenemos el talante ese", cuenta.

"Yo iba a comprar mis yogures, mi cena, lo normal. Nos plantamos en Mercadona, nos dan las 19:00 y de casualidad miramos la hora"

Carla le insistió: "Que sí, que sí, que lo he escuchado". "El caso es que a mí me quiso sonar. Digo 'esto lo buscamos ahora mismo en Google', un poco por la broma. Lo buscamos y, efectivamente, nos salta la noticia: de 19:00 a 20:00 se puede ligar en Mercadona. Miramos y pum, las 19:05. Ahí se abre la veda del cachondeo. ¡Que hay una hora para ligar en Mercadona y estamos en hora!", recuerda del momento.

"Ahí ya empezamos nosotras a reírnos, no a ligar. Nuestra intención era investigar si la propia gente de Mercadona sabía algo, si la gente que estaba por allí estaba a conciencia. Sabiendo que no, porque me parecía absolutamente absurdo preguntarle a un señor o a una señora que estuviera allí", prosigue.

"Le pregunté a un señor que había en la calle, grabándome a mí", añade. También hicieron sus pesquisas hablando con una de las cajeras, todo desde el humor, pero también "sin faltar el respeto al otro": "La gracia está en que ya empezamos a ver a todo el mundo como sospechoso".

"Sentíamos que todo el mundo estaba alargando. Como cuando te escayolan un brazo y tú sólo ves escayolas, pues un poco igual. Como estábamos haciendo la investigación decíamos: '¿Este tío no ha dado muchas vueltas, tía? Venga a dar vueltas y no mete nada en el carro, ¡no compra!'. Veía muchachas: '¡Adiós, bonito!'. Ya fue todo unas risas. Nosotras nos fuimos del Mercadona, la cajera que era amabilísima adiós, adiós, y ya está. Y hasta hoy, que la que se ha liado", relata.

"Yo creo que a la gente le gusta mucho el rollo Equipo de Investigación y tipo cámara oculta", confiesa. Para ella, ha sido "una cosa fortuita, pero muy divertida" y que sigue trayéndole cola "Ayer llegué a Sevilla. Voy al hotel, suelto mis cosas, bajo a Mercadona, ¡ya la gente te mira! Ya entras a las 19:00 con miedo, porque tú no vas a ligar, pero parece que sí. La gente me dice '¡no estás comprando en tu hora!', '¡poco arreglá vienes!".

"Ya es inevitable si entras a esa hora que estés mirando si hay una piña, si hay un vino, si hay un chocolate, si te choca uno con el carro...", agrega. "Ya somos todos sospechosos", subraya.

"Ya es inevitable si entras a esa hora que estés mirando si hay una piña, si hay un vino, si hay un chocolate, si te choca uno con el carro..."

Carla la acompañó en esa nueva incursión a Mercadona, pero le pidió que no grabara nada esta vez. "Yo voy a comprar mis yogures, entro y salgo, de verdad. Íbamos las dos muy convencidas de 'compramos rápido'. Conforme entramos, ¡fun!, ve ella un muchacho monísimo... Y yo, '¡Carla, Carla, por favor, estamos fuera de hora! ¡Yogures, yogures!".

Vivy destaca que su vídeo "está sacando el lado divertido de mucha gente": "Creo que es necesario explotar el humor. Como digo siempre, el humor hay que buscarlo, que las cosas malas vienen solas. Me mola mucho. A mí todo lo que sea humor, risas, cachondeo, guasa, broma, me parece necesario".

"Como digo siempre, el humor hay que buscarlo, que las cosas malas vienen solas"

¿Y estamos más necesitados de un poco de humor, de ligar o de ambas cosas? Ella lo tiene claro: "Más de humor que de amor. Habrá casos en los que se junten las dos cosas, pero creo que es más la necesidad de cachondeo. Al final, no creo que nadie se tome en serio que los cauces de ligoteo de hoy en día vayan a pasar por Mercadona. Ahora, ¿que puede pasar? Puede pasar y pasará. Ya veremos historias". "Somos 40 millones de españoles. De 40 millones, dos engancharán seguro", argumenta.

"Creo que todos estos vídeos están saliendo son por una necesidad de reírnos, de relativizar, de trivializar... Incluso, a lo mejor, de iniciar algo, de hacer saber que estoy soltero, decir 'pues yo también estoy buscando en Mercadona', por si alguien lo lee", apostilla.

A ella, uno de los memes que más gracia le han hecho es uno que dice "papá, ¿tú cómo conociste a mamá?' 'Yo la conocí de 19:00 a 20:00 en Mercadona'. Y otro hermano dice 'muy fuerte, bro". La humorista lleva mucho tiempo en redes, puesto que por su profesión son como un escaparate, pero Carla apenas cuatro meses y porque Vivy la animó en que se abriera un TikTok.

"Creo que todos estos vídeos están saliendo son por una necesidad de reírnos, de relativizar, de trivializar..."

"Ella, que es más tímida que yo, siempre estaba diciendo '¿hacemos un vídeo?'. Y yo 'Schh, a mí no me utilices para tus redes, tú no vas a poner tu TikTok en la cumbre con mis vídeos", cuenta sobre las bromas habituales entre ellas. "El otro día que grabamos esto le digo: 'Ya lo has conseguido, ya sabes lo que es. Ya has conseguido tu videíto, tu famita y tus entrevistitas'. Ella no trabaja en esto, no está tan expuesta, pero está muy contenta. Está sobrepasada, también te lo digo", añade.

Su vídeo "es 100% espontáneo" y quizá resida ahí parte de su éxito.. "Mira, uno de los comentarios que más me han hecho a mí es 'péinate'. Que también dice mucho de la ridiculez del mundo en el que vivimos. Yo salía de trabajar, mis pelos van así. Ahí está la justificación de que está absolutamente sin pensar: si yo hago un vídeo bien, me hubiera maquillado, peinado...". Además, al ser largo, pensó que no iba a tener repercusión.

"Mucha gente nos ha dicho 'quiero ser vuestra amiga', eso muchísimo, muchísimo. Al final, están viendo a dos amigas que están riendo juntas, que guasean, que yo le chuleo a ella, ella a mí... Se ve como algo guay. Creo que es un poco lo que se ha transmitido ahí", reflexiona.

"Mucha gente nos ha dicho 'quiero ser vuestra amiga', eso muchísimo, muchísimo"

Por ahora la fama no se ha traducido en nuevos proyectos profesionales, pero como dice, "todo es bienvenido y ninguna puerta es chica": "Yo trabajo en redes y tengo un espectáculo de humor, toda la gente que te ve y los seguidores que vienen son bienvenidos, pero no nos ha llamado Mercadona para decirnos 'haced una promo".

Lo que no descartan es una segunda entrega: "Es verdad que pienso que, aunque ese segundo vídeo ya no sería natural, sí deberíamos hacer alguna cosita. Metodologías concretas que hay que seguir para ligar, y poner las bases de lo que todo el mundo cuenta por ahí y hacer una cosita divertida y ponerle como un cierre".

Aunque la idea de que quizá tras su viral se instaure la franja de ligar en el supermercado le sobrepasa un poco, sí opina que "al final, con la broma, la verdad asoma": "Sí creo que hay gente que va a decir '¿y si sí?' Y se va a dar su vuelta y va a pasar. Sería capaz de apostar y creo que no perdería". "Una cosa sí es real, si la hora hay alguien que no la sabía, ya nadie puede decir que no. Sería que no vives en el mundo. 'Me chocaron el carro y yo no sabía...' Hombre, José Luis, que sí lo sabías", bromea. Porque, como dice antes de despedirse: "Que viva el humor".