Lo que ha hecho este azafato de Ryanair durante un vuelo es clara-mente una fantasía

Ocurrió en un vuelo originario de Madrid con destino a Tánger (Marruecos). Este azafato se hizo con la atención de todos los pasajeros del avión por vender boletos de lotería utilizando de gancho la letra de la famosa canción de Bizarrap y Shakira.

El momento fue publicado en TikTok por la usuaria @nataliamorenoyoga, también pasajera, con el objetivo de encontrar a este ingenioso auxiliar de vuelo y trabajador de Ryanair, una de las aerolíneas más conocidas en España por sus billetes low cost.

La publicación ha enamorado a muchos usuarios de TikTok que han bromeado con que volarían con la compañía "solo por esto". Así, ha acumulado más de 8.504 me gusta y cerca de 130.000 reproducciones.

"¿Por qué no cambiar su Casio por un buen Rolex?", empieza diciendo el azafato, en referencia a lo cantado por Shakira en la sesión número 53 de Bizarrap que cuenta con numerosas alusiones a lo ocurrido con su expareja, el futbolista Gerard Piqué.

Todo ello, para conseguir vender entre los pasajeros tickets de lotería: "Además, si no les toca el millón de euros, espero que al menos les salpiquen unos premios de 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 6.000 euros que estamos sorteando".

"Claramente, esto sí es como suena", canta el auxiliar de vuelo. Y así continua su inventiva: "Si está pensando en comprarse un coche nuevo, esto podría ser también su oportunidad, ya que estamos sorteando un Fiat 500 totalmente equipado, que no es un Ferrari, pero tampoco un Twingo".

Y, después de enumerar las ventajas del mencionado vehículo, así terminó este trabajador su divertida oferta: "Es todo un partidazo, no como Piqué. Para probar suerte, deben comprar al menos una tarjeta por dos euros, que no por 22. Los pasajeros de Ryanair ya no lloran, ahora facturan".